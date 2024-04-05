Узнайте, какие фильмы на вечер вы еще не видели, но точно должны посмотреть.

Возможность смотреть фильмы онлайн - это удобная функция современности, которая позволяет пересматривать любимые киноленты бесконечное количество раз. В этом есть огромный плюс - например, если хочется выяснить, какие интересные фильмы вышли давно, но вы почему-то их пропустили.

Лучшие фильмы по версии IMDb

Смотреть фильмы и тратить время, которого и так никогда не хватает, никому не хочется. Именно поэтому важно сразу выбрать достойную киноленту - по отзывам критиков, незнакомых или знакомых зрителей. Предлагаем вам 10 фильмов, которые точно не оставят равнодушными.

Побег из Шоушенка

Американская драма, снятая по повести Стивена Кинга и вышедшая на экраны в 1994 году. Если вы ищете фильмы, которые стоит посмотреть, но еще не смотрели "Шоушенк", тогда отменяйте все дела и скорее включайте его.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Энди Дюфрейна - сотрудника банка, который обвиняется в убийстве своей жены. Все улики против него, но он отрицает вину, так как не помнит, что делал в ночь, когда произошло убийство. Дюфрейна сажают в тюрьму, и это был бы самый обычный очередной фильм про очередного заключенного, если бы не уникальные интеллектуальные способности героя.

12 разгневанных мужчин

Часто бывает трудно найти фильмы-комедии, которые поразили бы действительно тонким юмором, но эта кинолента считается величайшей картиной в истории кино. Сюжет прост - 12 присяжных заседателей совещаются в комнате здания суда, чтобы решить, виновен ли на самом деле подросток, обвиняемый в убийстве своего отца.

Сначала кажется, что все очевидно, и если все проголосуют "за", то суд примет решение, виновный отправится ждать казни на электрическом стуле, а все остальные - по своим делам. И всё было бы ничего, если бы один из присяжных не проголосовал "против".

Список Шиндлера

Данная кинолента относится к категории "исторические фильмы, основанные на реальных событиях". Главный герой картины - Оскар Шиндлер - немецкий бизнесмен и член Национал-социалистической немецкой рабочей партии, который за время Второй мировой войны спас более 1000 евреев, чем уберег их от Холокоста.

Фильм снят по роману "Ковчег Шиндлера" Томаса Кенилли, но главный герой и книги, и киноленты - реальный персонаж, поэтому если вам близка тема, описанная в фильме, потратьте несколько часов своей жизни на просмотр - не пожалеете.

Жизнь прекрасна

Фильмы про любовь бывают не только в контексте романтических отношений между мужчиной и женщиной, но и могут отражать важные сильные чувства по отношению к самой жизни. Итальянская трагикомедия 1997 года - хороший пример такой киноленты.

Сюжет фильма разделен на две части - в первой режиссер показывает зрителю Италию 1939 года, где главный герой знакомится с девушкой, влюбляется в нее, затем у них рождается маленький сын. Вторая часть - Италия под оккупацией нацистов, где начинаются гонения на евреев и отправка их в концлагеря. Такая участь постигла и главного героя, который попал в лагерь вместе с сыном, но объяснил ему, что все происходящее - игра, и чтобы получить главный приз в конце, нужно выполнить несколько правил.

Интерстеллар

Такие фильмы, как этот, можно смотреть по нескольку раз, а затем еще разочек. Шедевральная кинолента Кристофера Нолана с мощным актерским составом. В картине показано будущее человечества, где Земле и людям грозит экологическая катастрофа, голод и болезни. Поэтому правительство решает отправить в космос группу астронавтов, которые найдут новый дом для населения планеты.

Главный герой Джозеф Купер - бывший пилот NASA и инженер - теперь занимается фермерством и живет в доме со своими детьми и тестем. Однажды после очередной пыльной бури его дочь Мерф замечает странные узоры на полу, с попытки расшифровать которые и начинается увлекательная история фильма.

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