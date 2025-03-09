УНИАН подготовил подборку фильмов, которые заставляют сердце биться быстрее.

Непредсказуемые сюжетные повороты, интересные персонажи и ситуации, где на каждом шагу появляются новые загадки - это не весь список того, за что триллеры впечатляют с первых минут просмотра. Недаром этот жанр уже много лет остается любимым для многих зрителей.

УНИАН подготовил подборку лучших триллеров всех времен, которые точно стоит посмотреть в ближайшее время.

"Паразиты" (2019)

Фильм "Паразиты" - южнокорейский триллер режиссера Пон Чжун Хо, который получил Золотую пальмовую ветвь на "Каннском международном кинофестивале" и стал лауреатом премий "Оскар-2020" в четырех номинациях.

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По сюжету бедная семья Ким, состоящая из безработного водителя Ги-Тека, его жены Чхун-Сук, сына Ги-У и дочери Ги-Чон, живет в старой полуподвальной квартире. Они постоянно пытаются свести концы с концами, ведь денег катастрофически не хватает. Но однажды сын получает возможность поработать репетитором для девушки из состоятельной семьи. Он попадает в дорогое особняк и разрабатывает план, как решить финансовые проблемы своих родственников с помощью обмана.

Главные роли сыграли: Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Йо Чон и другие.

"Начало" (2010)

Кинолента "Начало" - триллер известного сценариста и режиссера Кристофера Нолана, который держит зрителя постоянно в напряжении. Главную роль профессионального вора, который крадет информацию и идеи, сыграл актер Леонардо Ди Каприо. Он вместе со своими сообщниками проникает в сны других людей, внедряя свои мысли.

Главные роли сыграли: Леонардо Ди Каприо, Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левитт, Эллиот Пейдж и другие.

"Мементо / Помни" (2000)

Еще один известный психологический триллер режиссера Кристофера Нолана - "Мементо / Помни". Фильм получил множество наград, например, номинации на премию "Оскар" за оригинальный сценарий и монтаж.

Главный герой фильма Леонард Шелби посвящает свою жизнь поиску убийцы своей жены, чтобы отомстить ему. Однако в результате черепно-мозговой травмы у мужчины развилась редкая форма амнезии, из-за которой каждые десять минут его память удаляет события, которые произошли за это время. Поэтому довести главное дело до конца становится с каждым днем все труднее.

Главные роли сыграли: Гай Пирс, Кэри-Энн Мос, Джо Пантолиано и другие.

"Семь" (1995)

"Семь" - это американский триллер в стиле нео-нуар, который снят Дэвидом Финчеро. По сюжету два детектива расследуют серии убийств преступника, которые связаны с семью смертными грехами. Их поиски открывают немало интересных фактов и тайн.

Главные роли сыграли: Брэд Питт, Морган Фримен, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси и другие.

"Молчание ягнят" (1988)

Американский психологический триллер "Молчание ягнят" снят режиссером Джонатаном Демми по мотивам одноименного романа Томаса Харриса. Фильм получил "Оскар" во всех пяти основных категориях.

По сюжету агент ФБР Кларис Старлинг расследует преступления серийного убийцы. Когда нет ни одной зацепки, она решает обратиться за помощью к психопату-людоеду Ганнибалу Лектеру в попытке поймать преступника, который не только убивает, но и срывает кожу со своих жертв. Он соглашается на ее предложение, однако выставляет и свои условия для сотрудничества.

Главные роли сыграли: Джоди Фостер, Скотт Гленн, Тед Левин, Энтони Хопкинс и другие.

Напомним, ранее УНИАН писал о 5 лучших исторических фильмах, которые основаны на реальных событиях.

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