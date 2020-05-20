Звезда "Матрицы" Лоуренс Фишберн снимется в новом триллере

Съемки начнутся в конце 2020 года.

Актеры Ник Джонас («Джуманджи: Новый уровень») и Лоуренс Фишберн («Матрица») сыграют главные роли в новом триллере «Кузнец».

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На данный момент известно, что в основу «Кузнеца» ляжет одноименный графический роман Малика Эванса и Ричарда Спаркмэна. Он рассказывает об эксперте технологического оружия Уэсе Лумисе по кличке Кузнец, который после смерти своих коллег по военной лаборатории отправляется на защиту аналитика из ЦРУ, чтобы сохранить ему жизнь.

Адаптацией романа займется сценарист Бен Рипли. Съемки начнутся в конце 2020 года.

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