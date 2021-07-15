В фильме Эли Граппа речь идет об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране происходит Евромайдан.

Лента Эли Граппа "Ольга" получила приз за лучший сценарий юбилейной 60-й Каннской недели критики.

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.

В рамках кинофестиваля состоялась мировая премьера ленты "Ольга", созданной в сопроизводстве Швейцарии, Франции и Украины.

В фильме Эли Граппа речь идет об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране происходит Евромайдан.

Фильм снят в Украине при участии кинокомпании PRONTO FILM, продюсеры Максим Асадчий, Саша Чубко. На премьере присутствовала главная актриса фильма, – гимнастка из Луганска, воспитанница Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного Анастасия Будяшкина.

"Мы работали над этим проектом с нашими швейцарскими и французскими партнерами с 2017 года и счастливы, что результат оправдал вложенные усилия. На Каннском кинофестивале прозвучал гимн Украины, зрители плакали на кадрах с Революции достоинства и приходили в Украинский павильон благодарить за фильм. Мы надеемся на всестороннюю государственную поддержку проката: мы рассчитываем на широкий релиз, ведь это не только яркий фильм к годовщине событий на Майдане, но и увлекательная спортивная драма, которая держит зрителя в напряжении с первой до последней минуты", - прокомментировал Асадчий.

В Украине фильм "Ольга" выйдет в широкий кинотеатральный прокат в феврале 2022 года.

Каннский кинофестиваль и фильмы от Украины

С 6 по 17 июля 2021 года проходит 74-й Международный Каннский кинофестиваль, одно из главных событий мировой киноиндустрии. На фестивале покажут две ленты от Украины.

Кроме фильма "Ольга", в программе "Специальных показов" участвует документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства ATOMS & VOID.

Параллельно с фестивальной программой будет работать один из самых престижных международных кинорынков Marché du Film, на котором Украина в пятнадцатый раз будет представлена национальным павильоном.

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Автор: Денис Прядко