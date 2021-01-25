14 февраля ко Дню Святого Валентина Кристина Соловий впервые за долгое время даст особый концерт. Певица представит романтическую программу "Тримай мене міцно" в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Читайте такжеЖила в страхе: Кристина Соловий рассказала, как "поклонник-хакер" срывал ее концерты ради внимания
Кристину Соловий называют лемковской Офелией, а ее самую известную песню "Тримай" – одой любви и гимном всех влюбленных.
Специально ко дню Святого Валентина Кристина исполнит свои самые известные песни: "Тримай", "Fortepiano", "Хто, як не ти", "Милий друг", "Шкідлива Звичка", "Про весну" и первую ласточку будущего весеннего альбома – "Коала".
"Для меня этот концерт – очень трепетное событие. После долгих месяцев тишины, сотен вопросов "когда концерт?"- наконец могу радостно сообщить. Камерная встреча с самыми счастливыми и любимыми моими людьми таки состоится", - комментирует Соловий.
Количество билетов на долгожданный концерт певицы лимитировано – всего 100 штук.
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