Соловий даст концерт 14 февраля / фото пресс-службы Кристины Соловий

14 февраля ко Дню Святого Валентина Кристина Соловий впервые за долгое время даст особый концерт. Певица представит романтическую программу "Тримай мене міцно" в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Читайте такжеЖила в страхе: Кристина Соловий рассказала, как "поклонник-хакер" срывал ее концерты ради внимания

Кристину Соловий называют лемковской Офелией, а ее самую известную песню "Тримай" – одой любви и гимном всех влюбленных.

Специально ко дню Святого Валентина Кристина исполнит свои самые известные песни: "Тримай", "Fortepiano", "Хто, як не ти", "Милий друг", "Шкідлива Звичка", "Про весну" и первую ласточку будущего весеннего альбома – "Коала".

"Для меня этот концерт – очень трепетное событие. После долгих месяцев тишины, сотен вопросов "когда концерт?"- наконец могу радостно сообщить. Камерная встреча с самыми счастливыми и любимыми моими людьми таки состоится", - комментирует Соловий.

Количество билетов на долгожданный концерт певицы лимитировано – всего 100 штук.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко