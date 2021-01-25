Специально ко Дню Святого Валентина Кристина исполнит свои самые известные песни.

14 февраля ко Дню Святого Валентина Кристина Соловий впервые за долгое время даст особый концерт. Певица представит романтическую программу "Тримай мене міцно" в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Читайте такжеЖила в страхе: Кристина Соловий рассказала, как "поклонник-хакер" срывал ее концерты ради внимания

Кристину Соловий называют лемковской Офелией, а ее самую известную песню "Тримай" – одой любви и гимном всех влюбленных.

Специально ко дню Святого Валентина Кристина исполнит свои самые известные песни: "Тримай", "Fortepiano", "Хто, як не ти", "Милий друг", "Шкідлива Звичка", "Про весну" и первую ласточку будущего весеннего альбома – "Коала".

"Для меня этот концерт – очень трепетное событие. После долгих месяцев тишины, сотен вопросов "когда концерт?"- наконец могу радостно сообщить. Камерная встреча с самыми счастливыми и любимыми моими людьми таки состоится", - комментирует Соловий.

Количество билетов на долгожданный концерт певицы лимитировано – всего 100 штук.

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Автор: Ольга Робейко