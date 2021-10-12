Фолловеры в комментариях отметили, что Бабкин – копия актера.

Украинского музыканта и экс-участника группы 5'Nizza Сергея Бабкина в сети сравнили со звездой мегапопулярного сериала "Игра в кальмара" Ли Чон Дже.

Читайте также"Игра в кальмара": почему весь мир одержим кровавым южнокорейским сериалом (обзор)Поэтому Бабкин решил ответить на это сравнение и создал фотоколлажи, на которых изображен он и Ли. Снимки музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

"А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел?"- спросил Сергей.

"Легендарный корейский актер Сэр Баб Кин", "Очень похожи", "Копия!",- пишут подписчики.

Напомним, южнокорейский режиссер и сценарист Хван Дон Хек показал миру драматический сериал "Игра в кальмара", который был показан на платформе Netflix. Этот проект бьет все рекорды по просмотрам, а в сети поклонники сериала делают разные мемы. Дон Хек решил рассказать, почему главный герой Сон Ги-Хун перекрашивает волосы в красный цвет в концовке веб-сериала.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко