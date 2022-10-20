Фильм имеет одну дополнительную сцену внутри титров, и мы настоятельно советуем ее дождаться.

20 октября 2022 года в украинский прокат одновременно со всем миром вышел супергеройский фильм "Черный Адам (Black Adam), основанный на одноименных комиксах издательства DC Comics.

И, прогнозируемо, зрителей волнует вопрос: имеет ли фильм сцены после титров и сколько их. Отвечаем (без спойлеров).

"Черный Адам" имеет одну дополнительную сцену внутри титров, и мы настоятельно советуем ее дождаться, ведь там будет важный намек на одного из супергероев в будущих проектах расширенной киновселенной DC. После этой сцены можно смело покидать зал и бежать на метро, ведь в самом конце титров дополнительных сцен уже не будет.

Фильм "Черный Адам" – что известно

Супергеройский фильм "Черный Адам" является двенадцатой по счету картиной из расширенной вселенной DC Comics и спин-оффом фильма "Шазам!".

Фильм рассказывает историю происхождения суперзлодея Черного Адама, который впервые появился в комиксах DC 1945 года. В оригинале он был принцем Древнего Египта, которого могущественный волшебник Шазам выбрал своим преемником. Однако ученик восстал, и разочарованный учитель, не имея возможности отобрать дарованные сверхъестественные силы, сослал злодея в далекую звездную систему. Чтобы вернуться, Черному Адаму понадобилось пять тысяч лет. В фильме эта история несколько видоизменена.

Главную роль в фильме исполнил Двейн "Скала" Джонсон ("Джуманджи", "Форсаж: Гоббс и Шоу", "Круиз по джунглям", "Мумия возвращается"). Также в фильме задействованы Элдис Годжа ("Человек-невидимка", сериал "Противостояние") в роли Человека-ястреба, Ной Сентинео ("Ангелы Чарли", "Всем парням, которых я любила раньше") в роли Атомного разрушителя, Сара Шахи (сериалы "Пожарные Чикаго", "Новобранец") в роли Адрианны Томаз, Марван Кензари ("Алладин", "Старая гвардия") в роли Саббака, Квинтеса Свинделл ("Эйфория", "Поколение Вояджер") в роли Циклона и Пирс Броснан ("Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Мамма Миа! 2") в роли Доктора Фейта. Кроме того, в фильме в роли Аманды Воллер из "Отряда самоубийц" вернется Виола Дэвис ("Прислуга", "Вдовы", "Королева-воин").

Режиссером фильма выступил испанец Жауме Колет-Серра, который до этого снял фильмы ужасов "Дом восковых фигур" и "Дитя тьмы", спортивную драму "Гол 2: Жизнь как мечта", триллер "Неизвестный" и приключенческий фильм "Круиз по джунглям".

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