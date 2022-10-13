Фестиваль "Киевская неделя критики" пройдет с 20 по 26 октября 2022 года.

6-й кинофестиваль "Киевская неделя критики" на этой неделе наконец объявил международную и ретроспективную программы, так что теперь мы уже можем смело выделить топ-5 фильмов фестиваля, которые обязательно стоит посмотреть.

Всего в рамках фестиваля покажут около 30 фильмов как украинского, так и зарубежного производства. Программа будет разделена на пять основных секций: "Украинские гала-премьеры", "История украинской комедии", "Фокус: Украина – Великобритания", "Международная программа" и Gamechangers.

В частности, украинские киноманы смогут увидеть новые украинские ленты, которые уже успели громко прозвучать на международных площадках, а также иностранные фильмы-победители самых престижных кинофестивалей мира. Также зрителей ждет несколько интересных ретроспективных показов.

Треугольник печали / Triangle of Sadness

(Швеция, Франция, Великобритания, Германия, Турция, Греция, 2021)

20 октября, в первый день "Киевской недели критики", украинские зрители смогут впервые увидеть на большом экране сатирическую комедию "Треугольник печали", которая в этом году получила "Золотую пальмовую ветвь" 75-го Каннского кинофестиваля.

В центре сюжета фильма – пара моделей Карл и Яя, отправляющиеся в роскошное путешествие на яхте. Когда судно тонет, парень и девушка оказываются на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы. Из всех пассажиров только уборщица знает, как ловить рыбу, а значит – как выжить при таких обстоятельствах.

Это уже вторая подряд работа шведского режиссера Рубена Эстлунда, которая получила главную награду Канн – его предыдущий фильм "Квадрат" 2017 года также был удостоен "Золотой пальмовой ветви".

Главные роли в "Треугольнике печали" исполнили английский актер Харрис Дикинсон, которого зрители в течение последнего года могли видеть в фильмах "King'S Man: Начало", "Там, где поют раки" и "Как они бегут", а также южноафриканская актриса Чарлби Дин ("Интервью с богом", сериал "Черная молния"). Также в фильме задействован Вуди Харрельсон ("Прирожденные убийцы", "Народ против Ларри Флинта", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Добро пожаловать в Зомбиленд").

Видение бабочки / Бачення метелика

(Украина, Чехия, Хорватия, Швеция, 2022)

23 октября состоятся показы украинской драмы "Видения бабочки", которая в этом году участвовала в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.

В центре сюжета фильма – аэроразведчица добровольческого батальона с позывным "Бабочка", которую меняют после двух месяцев плена. Вернувшись домой, она отходит от полученных травм, но вдруг узнает, что беременна после изнасилования своим надзирателем. Этот ребенок кажется обреченным на смерть с самого начала своего существования в первую очередь для самой женщины, но перед самым абортом она начинает сомневаться. Близкие пытаются принять это ее решение, но им все труднее находить общий язык.

Главную роль в фильме исполнила Маргарита Бурковская, также известная по фильмам "Парфенон" и "Среди теней". Также одну из ролей в фильме исполнила актриса и режиссер Наталья Ворожбит ("Плохие дороги", "Демоны").

Поставил фильм режиссер Максим Наконечный, который до этого снял документальную серию "Второй фронт. Истории ЛГБТ-военных".

Клондайк

(Украина, Турция, 2022)

Эта драма украинского режиссера Марины Эр Горбач уже успела наделать шума за пределами нашей страны – мировая премьера ленты состоялась 21 января 2022 года на главном фестивале независимого кино в США "Сандэнс" (где фильм получил награду за лучшую режиссуру), а позже он участвовал в конкурсной секции "Панорама" 72-го Берлинского международного кинофестиваля и получил Гран-при Международного кинофестиваля в Сиэтле. Также фильм будет бороться за "Оскар" в следующем году как лучший фильм на иностранном языке.

В центре сюжета ленты – события российско-украинской войны на Донбассе и сбитие самолета рейса MH17. Главные герои – Ирина и Анатолий находятся в селе Грабово Донецкой области и ожидают рождения первого ребенка, но война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина, также известная по фильму Натальи Ворожбит "Плохие дороги", и Сергей Шадрин ("Черный ворон", "Довбуш", "Бог простит").

Что рассказывает сама Марина Эр Горбач о своем новом фильме, читайте в ее интервью для УНИАН.

Фильм покажут в рамках фестиваля "Киевская неделя критики" 24 октября.

Время Армагеддона / Armageddon Time

(США, Бразилия, 2022)

Еще одна картина из официального конкурса Каннского кинофестиваля 2022 года будет показана украинским киноманам 25 октября – coming-of-age драма "Время Армагеддона".

В центре сюжета фильма – история дружбы еврейского мальчика Пола, потомка украинских эмигрантов, и его темнокожего одноклассника Джонни. Они вместе сбегают со школьных экскурсий, обсуждают учителей, курят косяк в туалете и мечтают о своем будущем. Рядом они чувствуют себя равными, но реальные обстоятельства намного суровее.

Картина собрала впечатляющий актерский состав, ведь среди прочих здесь сыграли Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "Дьявол носит "Прада"), Энтони Хопкинс ("Отец", "Молчание ягнят"), Джереми Стронг ("Суд над Чикагской семеркой", "Джентльмены") и Джессика Честейн ("Прислуга", "Интерстеллар", "Марсианин").

Режиссером фильма выступил Джеймс Грей, который до этого снял такие известные фильмы, как "Маленькая Одесса", "Хозяева ночи", "Роковая страсть", "К звездам" и другие.

Памфир / Памфір

(Украина, Франция, Польша, Чили, Люксембург, Германия, 2022)

Также 25 октября в рамках кинофестиваля покажут драму "Памфир", которая уже успела проехаться по мировым кинофестивалям.

События фильма разворачиваются на западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки. Заробитчанин Памфир возвращается к своей семье после длительного отсутствия. Когда его сын устраивает поджог в молитвенном доме, герой вынужден восстановить связь со своим беспокойным прошлым. Чтобы отплатить за вину сына, Памфир ступает на рискованный путь с необратимыми последствиями.

Главную роль в фильме исполнил Александр Яцентюк, а режиссером фильма выступил известный украинский сценарист Дмитрий Сухолиткий-Собчук, для которого "Памфир" стал полнометражным игровым дебютом.

Киевская неделя критики 2022 – что известно

6-й фестиваль "Киевская неделя критики" пройдет с 20 по 26 октября 2022 года. Показы состоятся в столичном кинотеатре "Жовтень". Всего покажут около 30 фильмов украинского и зарубежного производства. Полную программу ищите по ссылке.

Также в рамках кинофестиваля будут объявлены лауреаты 5-й юбилейной Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Со списком номинантов можно ознакомиться по ссылке .

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