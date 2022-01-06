Что посмотреть на выходных: "Король Ричард" о пути сестер Уильямс и "355" о супершпионках

На этой неделе кинотеатры порадуют украинцев полным набором фильмов на любой вкус – от спортивной драмы "Король Ричард" и романтической комедии "Любовь как бестселлер" до шпионского боевика "355" и напряженного триллера "Аффект". Какие еще новинки приготовили "большие" и "малые" экраны к ближайшим выходным, читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 6 января

Если на прошлой неделе украинские кинотеатры оказались довольно скупы на новинки, то нынешняя кинопрокатная неделя приготовила любителям кино гораздо больше премьер, причем на любой вкус.

Во-первых, 6 января до украинских кинотеатров наконец доберется спортивная биографическая драма "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" / King Richard (США, 2021), рассказывающая о жизни отца звездных теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Ричард Уильямс подготовил план успеха своих дочерей на спортивном поприще еще до их рождения. Вместе со своей женой Брэнди он ежедневно тренировал девочек, одновременно работая охранником и медсестрой. Он приложил колоссальные усилия и отдал все, что у него было, и даже больше, чтобы найти для девочек профессионального тренера и проложить им дорогу в мир профессионального тенниса. Мы все прекрасно знаем, что из этого вышло – Серена и Винус Уильямс стали одними из самых титулованных теннисисток в мире, имея в своем активе немало олимпийских медалей и множество побед в турнирах серии Большого шлема.

Главную роль в фильме исполнил Уилл Смит, который вновь доказал, что ему под силу и драматические роли. Хотя широкой аудитории актер известен в первую очередь по комедиям и боевикам, на самом деле на его счету уже две номинации на "Оскар" ("Али", "В погоне за счастьем"). Не исключено, что в этом году Смит сможет вновь побороться за эту престижную награду, ведь на "Золотой глобус" его уже номинировали.

УНИАН уже посмотрел новинку и готов поделиться свежими впечатлениями в отдельной рецензии.

Еще одна долгожданная новинка недели – шпионский триллер "355" / The 355 (США, 2022), выход которого неоднократно переносился из-за пандемии коронавируса. Картина рассказывает о представительницах спецслужб пяти стран – США, Великобритания, Германия, Колумбия и Китай, которые вынуждены объединить усилия, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Съемки фильма проходили в 2019 год в Париже, Лондоне и Марокко, а на его производство было потрачено 75 миллионов долларов.

Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн ("Древо жизни", "Интерстеллар", "Оно 2"), Лупита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера", "Мы"), Пенелопа Крус ("Вики Кристина Барселона", "Голова в облаках", "Эскобар"), Дайан Крюгер ("Бесславные ублюдки", "Троя", "Господин никто") и Фань Бинбин ("Железный человек 3", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Потерянные в Пекине"). Также в фильме задействованы Себастиан Стэн ("Первый мститель", "Сокол и Зимний солдат", "Тоня против всех") и Эдгар Рамирес ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Круиз по джунглям", "Девушка в поезде").

Режиссером фильма выступил кинопродюссер Саймон Кинберг, работавший над сценариями многих известных голливудских франшиз, среди которых "Люди икс", "Три икса" и "Шерлок Холмс". Его режиссерским дебютом стал супергеройский фильм "Люди Икс: Темный Феникс", впрочем, весьма прохладно принятый критиками.

Кроме того, с сегодняшнего дня в украинских кинотеатрах появится романтическая комедия "Любовь как бестселлер" / Book of Love (Великобритания, Мексика, 2022) с Сэмом Клафлином в главной роли ("Голодные игры", "До встречи с тобой").

В центре сюжета картины – молодой британский писатель Генри Коппер, чей первый роман "Разумное сердце" потерпел полный крах. А все потому, что в теории он должен быть любовным романом, но чопорный Генри описал все, что угодно, кроме настоящей романтики и страсти. Однако внезапно "Разумное сердце" становится бестселлером №1 в Мексике, и писатель срочно отправляется туда в небольшой тур. По прибытию в Мексику скромный англичанин никак не может понять, почему местные девушки забрасывают его непристойными предложениями. А разгадка проста – местная переводчица Мария Родригес кое-что "скорректировала" в его творении, а теперь она же сопровождает его в туре.

"Любовь как бестселлер" появилась благодаря идее известного британского сатирика Дэвида Куантика – многолетнего соратника и соавтора Армандо Ианнуччи ("Смерть Сталина", "История Дэвида Копперфилда", "Вице"). На этот раз Куантик отбросил фирменную язвительность политической сатиры и написал в соавторстве романтичный и в чем-то – очень личный сюжет.

Подробнее о фильме вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

Также 6 января в ограниченный прокат выйдет триллер "Аффект" / Surge (Великобритания, 2020) с Беном Уишоу ("Парфюмер: История одного убийцы", "Облачный атлас") в главной роли. Картина будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

В центре сюжета – тихий и спокойный Джозеф, ведущий рутинную жизнь в Лондоне. В день рождения его не замечают коллеги, а раздражительные родители празднуют только для галочки. Парня достает такой ход вещей, и вскоре он ввязывается в опасные авантюры столицы, и даже ограбление банка не станет для него пределом.

Режиссером и одним из авторов сценария фильма выступил Энейл Кария, для которого это дебютная полнометражная работа. Его короткометражные фильмы получали номинации на BAFTA, фестивалях в Палм-Спрингс и Варшаве. Оператором выступил Стюарт Бентли, известный своей операторской работой в сериалах "Черное зеркало" и "Это Англия '90".

Мировая премьера "Аффекта" состоялась в 2020 году на фестивале "Санденс" в секции World Cinema Dramatic Competition, где Бен Уишоу получил награду жюри за Лучшую актерскую игру. Украинская премьера фильма прошла на Одесском международном кинофестивале в 2021 году. Лента получила преимущественно положительные отзывы кинокритиков – ее рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 77%, а на IMDb – 6,2 балла от широкой аудитории.

Среди других новинок недели в украинских кинотеатрах – боевик "Антитела" / The Survivalist (США, 2021) с Джонатаном Рис Майерсом и Джоном Малковичем в главных ролях. Действие фильма разворачивается во время пандемии смертоносного вируса – через полтора года после того, как цивилизация пала в руины, хаос и анархию. Бывшему агенту ФБР Бену необходимо защитить молодую женщину, у которой обнаружен иммунитет к болезни. Главная опасность для них исходит от преступного психопата Аарона, имеющего виды на антитела девушки.

Продолжит апокалипсическую тематику фильм-катастрофа "Месть земли" / Feng bao (Китая, 2021), который расскажет об обычных людях, которых судьба заставляет стать героями. Профессиональный скалолаз с отцом забудут о спорах и объединятся, чтобы спасти людей из ловушки, а ученым придется разгадать причины, вызвавшие гнев земли, и сделать все, чтобы катаклизм не принес новых разрушений.

Ну а для тех, кому захочется немного праздника, в кинотеатрах покажут очередную интерпретацию сказки "Три орешка для золушки" / Tre nøtter til Askepott (Норвегия, 2021) о том, как вопреки козням своей злобной мачехи, очаровательная Золушка встретит своего принца и поверит в чудеса.

Что нового онлайн с 6 января

А вот с онлайн-новинками ситуация на этой неделе будет чуточку скромнее. Так, Netflix в конце недели выпустит два полнометражных фильма и еще несколько проектов на любителя. Во-первых, это научно-фантастический триллер "Мать/Андроид" / Mother/Android (США, 2021) с Хлоей Грейс Морец ("Пипец", "Мрачные тени", "Том и Джерри").

По сюжету фильма, во время восстания андроидов Джорджия и Сэм отправляются в вынужденное путешествие, чтобы покинуть страну. Незадолго до родов Джорджии им придется пересечь покинутую территорию, где власть захватили андроиды.

В США фильм вышел еще 17 декабря, получив средние отзывы критиков.

Еще одна киноновинка на крупнейшей в мире стриминговой платформе – хоррор-драма "Чудовище" / The Beast/ The Wasteland / El páramo (Испания, 2021). Картина расскажет о семье, состоящей из ребенка и его сумасшедшей матери, живущих изолированно от общества в хижине на окраине. Однажды они замечают, как что-то пугающее наблюдает за ними издалека, с каждым днем приближаясь все ближе и ближе.

В Испании фильм вышел еще осенью 2021 года, получив при этом довольно неплохие отзывы критиков.

Кроме того, 3 января состоялась премьера криминальной драмы "Уборщица" / The Cleaning Lady (США, 2022) от Fox Entertainment и Warner Bros. Television Studios. Сериал, основанный на аргентинском проекте La Chica Que Limpia, рассказывает историю доктора из Камбоджи Тони Де Ла Роса, переехавшей в США в поисках лечения для своего сына. Однако, когда система не оправдывает ее надежд, судьба подбрасывает ей шанс – она начинает работать на мафию, уничтожая улики на местах криминальных разборок.

Главную роль в сериале исполнила французская актриса Элоди Юнг, известная по фильмам "G.I. Joe: Бросок кобры 2" и "Боги Египта", а также по роли Электры в сериалах "Сорвиголова" и "Защитники".

Тем временем на ABC 6 января выйдет первый эпизод исторической драмы "Женщины движения" / Women of the Movement (США, 2022), одним из продюсеров которой стал сам Jay-Z. Сериал основан на реальной истории убийства 14-летнего чернокожего подростка в США в 1955 году. Его мать, пытайся добиться справедливости, в итоге дала толчок развитию движения за гражданские права в США.

Помимо этого, состоятся премьеры новых сезонов нескольких популярных сериалов:

драма о спасателях "911: Одинокая звезда" / 9-1-1: Lone Star (США, 2020-), 3 сезон, 3 января, FOX

(США, 2020-), 3 сезон, 3 января, FOX фэнтези "Открытие ведьм" / A Discovery of Witches (Великобритания, 2018-), 3 сезон, 7 января, Sky One

(Великобритания, 2018-), 3 сезон, 7 января, Sky One черная комедия "Праведные Джемстоуны" / The Righteous Gemstones (США, 2019-), 2 сезон, 9 января, HBO

(США, 2019-), 2 сезон, 9 января, HBO драматическая комедия о ветеринарах "О всех созданиях – больших и малых" / All Creatures Great and Small (Великобритания, 2020-), 2 сезон, 9 января, Channel 5

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

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Согласно обновленным правилами карантина в Украине, вступившим в силу с 6 декабря 2021 года, посещать кинотеатры можно только наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление). Правило распространяется на "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны.

Хорошего просмотра и берегите себя! Счастливого Рождества!

Марина Григоренко