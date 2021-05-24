Впервые после скандала Спейси пригласили сняться в кино.

Голливудский актер Кевин Спейси снимется в картине режиссера Франко Неро "Человек, который нарисовал Бога".

Об этом сообщает Daily Mail.

Актер сыграет роль детектива, расследующего ошибочное дело о педофилии. Также к нему присоединятся Ванесса Редгрейв (супруга режиссера, - УНИАН) и Франко Неро, который тоже исполнит одну из ролей.

По словам режиссера, съемочная команда ждет завершения пандемии, чтобы продолжить работу над фильмом.

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Кевин Спейси: секс-скандал вокруг актера

В конце октября 2017 года актёр Энтони Рэпп рассказал, что в 1986 году Спейси пытался склонить его к сексу. На тот момент актёру было 14 лет. В ответ Спейси совершил каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности, а на обвинения заявил, что он не помнит эту встречу, но, по его словам, если он вёл себя так, как описывал Рэпп, то приносит искренние извинения за своё крайне неуместное пьяное поведение

Впоследствии 15 человек обвинили Спейси в подобных случаях домогательств

17 июля 2019 года Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии по одному случаю, сделано это было по заявлению жертвы преступления

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Автор: Диана Могилевич