С актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах
11:47, 18 июля 2019Звезды
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Около недели назад потерпевший по делу Спейси воспользовался правом не свидетельствовать против себя.
Кевин Спейси / REUTERS
Прокуроры штата Массачусетс сняли с актера Кевина Спейси обвинения в сексуальных домогательствах.
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.
Как сказано в заявлении прокуратуры, что такое решение было принято в связи с «недоступностью свидетеля, подавшего жалобу».
Около недели назад потерпевший по делу Спейси воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Он отказался давать показания о пропаже мобильного телефона, с которого слал сообщения и видео своей девушке во время встречи со Спейси. Защита актера утверждала, что молодой человек мог удалить с телефона данные, которые могли бы подтвердить невиновность Спейси.
С актера Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах к 18-летнему юноше
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