Персонажа будут звать Аарон Фишер.

В комиксах Marvel появится новый герой – гомосексуальный Капитан Америка.

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Персонажа-подростка будут звать Аарон Фишер.

Его можно будет увидеть в линейке «Соединенные Штаты Капитана Америки», автором которой выступит Кристофер Кентвелл.

Аарон Фишер появляется в тот момент, когда четыре других Капитана из прошлого ищут украденный щит героя. На скетчах персонаж носит комбинезон со звездой Капитана на груди, его руки покрыты татуировками, а виски выбриты.

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Автор: УНИАН