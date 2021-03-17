В комиксах Marvel появится новый герой – гомосексуальный Капитан Америка.
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Персонажа-подростка будут звать Аарон Фишер.
Его можно будет увидеть в линейке «Соединенные Штаты Капитана Америки», автором которой выступит Кристофер Кентвелл.
Аарон Фишер появляется в тот момент, когда четыре других Капитана из прошлого ищут украденный щит героя. На скетчах персонаж носит комбинезон со звездой Капитана на груди, его руки покрыты татуировками, а виски выбриты.
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