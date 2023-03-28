Актриса повторит роль Бетти Росс из "Невероятного Халка" в фильме "Капитан Америка 4".

Американская актриса Лив Тайлер возвращается в кинематографическую вселенную Marvel спустя 16 лет после своего последнего появления в фильмах франшизы.

Как пишет Variety, актриса появится в фильме "Капитан Америка: Новый мировой порядок" 2024 года, повторив роль ученой Бетти Росс, дочери генерала Таддеуса "Громовержца" Росса из "Невероятного Халка" 2008 года.

В "Невероятном Халке" Бетти Росс в исполнении Лив Тайлер была любовным интересом Брюса Беннера / Халка в исполнении Эдварда Нортона. После того, как Нортона во франшизе заменил Марк Руффало, персонаж Тайлер упоминался лишь вскользь, но сама актриса в фильмах не появлялась.

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В то же время персонаж ее отца Таддеуса Росса в исполнении Уильяма Херта еще несколько раз появлялся в фильмах Marvel, начиная с "Капитана Америка: Гражданская война" 2016 года, в котором Росс стал госсекретарем США. Поскольку Херт скончался в марте 2022 года, в фильме "Капитан Америка 4", в котором персонаж станет президентом США, его заменит Харрисон Форд.

Фильм "Капитан Америка: Новый мировой порядок" – что известно

Фильм "Капитан Америка: Новый мировой порядок" (Captain America: New World Order), выход которого запланирован на 3 мая 2024 года, является четвертым из серии фильмов об одном из самых популярных супергероев Капитане Америка и первым, в котором этот пост будет вместо занимать Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки. Последний принял шит Капитана Америка в сериале "Сокол и Зимний солдат" 2021 года с благословения первого Капитана Америка Стива Роджерса в исполнении Криса Эванса. Последний в конце фильма "Мстители: Финал" 2019 года решил отойти от дел, вернуться в прошлое и счастливо прожить свою жизнь с Пэгги Картер. При этом Уилсон, в прошлом супергерой Сокол, в отличие от Роджерса не обладает сверхсилой, однако использует высокотехнологичный костюм.

Также уже известно, что в фильме "Капитан Америка" сыграют Дэнни Рамирес (Хоакин Торрес / Сокол), Карл Ламбли (Исайя Брэдли), Тим Блейк Нельсон (Сэмюэл Стернс / Лидер), Шира Хаас (Сабра), Харрисон Форд (Таддеус "Громовержец" Росс) и Лив Тайлер (Бетти Росс).

Режиссером четвертого фильма из серии "Капитан Америка" по комиксам Marvel станет Джулиус Она, на счету которого триллер "Девушка в беде" (2015), фантастический фильм ужасов "Парадокс Кловерфилда" (2017) и социльная драма "Люс" (2019).

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