Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся после почти семи лет брака.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.

Об сообщило издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно данным издания, Кардашьян просит о совместной физической и юридической опеке над четырьмя детьми, а ее муж вовсе не против этого.

По информации источников, у экс-влюбленных есть брачный договор и ни одна из сторон не оспаривает его. Сообщается, что звездная пара уже давно достигла соглашения по урегулированию имущества.

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Супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

В январе 2021 года появились слухи, что Кардашьян разводится с мужем Канье Уэстом.

Стоит отметить, что у Канье ранее диагностировали биполярное расстройство. В прошлом году он также написал в Twitter, что уже два года хочет расстаться с Ким. Но со временем этот пост он удалил.

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Автор: УНИАН