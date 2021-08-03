Создатели проекта заявили, что главным акцентом нового сезона станет атмосфера величественного бала.

Фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай стал новым участником пятого сезона шоу "Танцы со звездами".

Читайте такжеСтала известна дата премьеры нового сезона "Танцев со звездами" на 1+1"Я обожаю танцевать и счастлив, что стал новым участником "Танцев со звездами". Чаще всего движения моего тела непрофессиональны и продиктованы ощущением музыки и внутренним желанием через тело передавать эмоции. Удастся ли их вместить в конкретные рамки и правила бального танца? Сложно, но возможно. Я в заряде. Увидимся на паркете", - комментирует свое участие в проекте Каднай.

Дмитрий передал челлендж певице Евгении Власовой, феерично вернувшейся на сцену в прошлом сезоне шоу "Голос страны".

Кто примет участие в новых "Танцах со звездами"

Вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко.

Новым судьей шоу "Танцы со звездами" станет украинско-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" и экс-"холостяк" Макс Чмерковский.

Автор: Ольга Робейко