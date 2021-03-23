Имя нового ведущего шоу пока не называют.

33-летний украинский ведущий российского "Холостяка" с Тимати Никита Добрынин был вынужден покинуть шоу из-за состояния здоровья.

В третьем выпуске проекта, выходящего на канале стране-агрессора, Добрынина уже заменит другой ведущий.

Читайте такжеНикита Добрынин стал ведущим российского шоу "Холостяк" (фото)Изначально ведущим шоу "Холостяк" с рэпером Тимати должен был стать Дмитрий Кохно из Беларуси, но незадолго до премьеры он заболел коронавирусом. В итоге его заменили Добрыниным.

"Никита Добрынин, который пришел на его место (Кохно, - УНИАН.), был героем украинской версии "Холостяка", но уже в процессе работы Никита также заболел COVID-19. Он не смог принять участие в съемках следующих серий проекта", - говорится в сообщении на сайте ТНТ.

Имя нового ведущего шоу пока не называют.

Украинский "холостяк" Никита Добрынин

Никита Добрынин был участником украинского шоу "Холостяк-9". Победительницей проекта стала Даша Квиткова. Пара поженилась после шоу. Сейчас супруги ждет рождения первенца.

3 апреля Добрынин прокомментировал свое участие в роли ведущего в российском "Холостяке" с Тимати. Он говорит, что долго думал, стоит ли соглашаться на участие в шоу в роли ведущего. По его убеждению, в проекте нет никакой политической подоплеки, а только любовь.

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Автор: Ольга Робейко