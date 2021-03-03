Никита говорит, что долго думал, стоит ли соглашаться на участие в шоу в роли ведущего.

Украинский шоумен Никита Добрынин прокомментировал свое участие в роли ведущего в российском "Холостяке" с Тимати.

Добрынин ответил на упреки хейтеров в своем Instagram.Читайте такжеЭкс-"холостяк" Добрынин и Билетная впервые станут родителями

По словам ведущего, он согласился вести шоу "Холостяк", потому что именно оно изменило его жизнь - там он встретил свою нынешнюю жену Дашу, которая вскоре родит первенца.

Никита говорит, что долго думал, стоит ли соглашаться на участие в шоу в роли ведущего. По его убеждению, в проекте нет никакой политической подоплеки, а только любовь.

"Наша история с Дашей - это история, которой важно делиться. И здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня", - подчеркнул Добрынин.

Тимати и его позиция по Украине

Тимати в октябре 2014 года заявил, что считает развал СССР большой ошибкой, а то, что происходит в Украине, воспринимает, "как в семье, где младший брат тяжело запил или сел на наркотики".

В июле 2015 года одесский клуб отменил концерт певца Тимати, поддерживающего российскую агрессию.

Украинский "холостяк" Никита Добрынин

Никита Добрынин был участником украинского шоу "Холостяк-9". Победительницей проекта стала Даша Квиткова. Пара поженилась после шоу. Сейчас супруги ждет рождения первенца.

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Автор: Ольга Робейко