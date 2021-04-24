В последний момент "холостяк" передумал отправлять домой одну из участниц.

В 8 выпуске шоу "Холостяк-11" главный герой Михаил Заливако заявил, что на церемонии роз отправит домой сразу двух участниц. Он назвал это сложным решением.

Церемония роз: шоу "Холостяк-11" выпуск 8

Первой розу Миша вручил Анне. "Я был с тобой совершенно другим, таким я еще ни с кем не был. Подобных ощущений у меня еще ни с кем не было. Я надеюсь, мне хватит с тобой воздуха", - сказал "холостяк".

"Холостяк" был удивлен признанием Розали в чувствах. "Эта роза твоя", - оставил Заливако девушку в проекте.

Следующей свою розу получила Джессика, Михаил отметил, что она изменилась, стала спокойнее. "Захотела по-другому показаться Мише", - сказала девушка. Кроме того, она сказала, что у нее есть к нему чувства.

Даше Михаил сказал, что она зависит от мнения родителей. И все же вручил ей розу. "Даша мне действительно нравится", - сказал "холостяк".

"Раздражает, что мне постоянно приходится тебе доказывать, что ты мне небезразлична... Позволь, я тебя проведу", - сказал Михаил Юле "зайке". Поэтому она второй в этом выпуске должна была покинуть проект.

Девушка попросила прощения у Заливако, когда он ее проводил до авто, и пообещала исправиться, расплакалась. Поэтому Михаил оставил ее в проекте.

"Эта роза твоя. И это последний шанс", - добавил "холостяк".

"Холостяк-11" выпуск 8 кто покинул шоу 23.04.2021

"Для меня важна легкость в общении, которая есть между нами... Но это не единственное, что мне нужно в отношениях. Поэтому больше, чем дружба, между нами не будет. Я тебя проведу", - сказал Миша Тане. Таким образом, девушка покинула шоу.

Татьяна - дизайнер интерьеров из Чернигова, девушке 24 года.

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Автор: Ольга Робейко