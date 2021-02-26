Девушка будет бороться за сердце нового "холостяка".

В шоу "Холостяк-11" примет участие Анна Богдан - бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Читайте также"Холостяк": названа дата премьеры нового сезона

Об этом сообщает пресс-служба СТБ. Первый выпуск нового сезона романтического проекта состоится 5 марта.

Анна Богдан рассказала, что бывший муж уже через 3 месяца после знакомства сделал ей предложение, на которое она тогда согласилась.

Девушка пришла на шоу "Холостяк-11", чтобы побороться за сердце Михаила Заливако.

Новый "холостяк": что о нем известно

Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако.

Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. "Я не представляю свою жизнь без бизнеса... А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит "холостяк".

Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку.

Съемки 11 сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали. Ведущий проекта – Григорий Решетник.

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Автор: Ольга Робейко