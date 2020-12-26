Съемки 11 сезона романтического реалити "Холостяк-11" уже стартовали.

Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако.Читайте такжеУчастник шоу "Холостячка" прокомментировал скандал на проекте

Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. Об этом сообщили в пресс-службе СТБ.

"Я не представляю свою жизнь без бизнеса... А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит "холостяк".

Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку.

Съемки 11 сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали. Ведущий проекта – Григорий Решетник. Премьера состоится в марте 2021 года.

"Холостячка": кто победил в шоу, кого выбрала Ксения Мишина

В финале шоу "Холостячка" и Эллерт, и Тригубенко подарили Ксении кольцо, но ответила она на предложение лишь одному мужчине. Таким образом, победителем проекта стал Александр Эллерт.

"Я не могу принять твоё предложение. Прости", - сказала Мишина Тригубенко.

"Я тебя тоже люблю. И "да", - ответила Ксения Эллерту.

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Автор: УНИАН