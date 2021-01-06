Из-за пандемии коронавируса COVID-19 63-я церемония вручения музыкальной премии Grammy перенесена.
Читайте такжеПевец Рикки Мартин поделился с фанатами стильными фото и хорошей новостьюПеренос премии подтвердили организаторы. «После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашим ведущим и артистами, которые должны были появиться на церемонии, мы переносим трансляцию 63-й ежегодной премии Grammy на воскресенье, 14 марта 2021 года»,— говорится в сообщении премии.
Оргпанизаторы отметили, что нет ничего важнее здоровья и безопасности музыкантов и сотен людей, которые работают над созданием шоу.
Церемония вручения Grammy проходит в Лос-Анджелесе. Номинанты премии стали известны в конце ноября 2020 года. Среди музыкантов, получивших наибольшее число номинаций — певицы Бейонсе, Тейлор Свифт, Дуа Липы и рэпер Родди Рич.
Церемония должна была состояться 31 января.
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