Церемония вручения Grammy традиционно проходит в Лос-Анджелесе.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 63-я церемония вручения музыкальной премии Grammy перенесена.

Читайте такжеПевец Рикки Мартин поделился с фанатами стильными фото и хорошей новостьюПеренос премии подтвердили организаторы. «После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашим ведущим и артистами, которые должны были появиться на церемонии, мы переносим трансляцию 63-й ежегодной премии Grammy на воскресенье, 14 марта 2021 года»,— говорится в сообщении премии.

Оргпанизаторы отметили, что нет ничего важнее здоровья и безопасности музыкантов и сотен людей, которые работают над созданием шоу.

Церемония вручения Grammy проходит в Лос-Анджелесе. Номинанты премии стали известны в конце ноября 2020 года. Среди музыкантов, получивших наибольшее число номинаций — певицы Бейонсе, Тейлор Свифт, Дуа Липы и рэпер Родди Рич.

Церемония должна была состояться 31 января.

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Автор: Ирина Погорелая