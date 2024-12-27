Третий сезон станет финальным в истории.

На платформе Netflix 26 декабря состоялась долгожданная премьера второго сезона нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Продолжение картины вышло спустя три года после премьеры первого сезона, который принес сериалу мировую славу.

О чем рассказывается в первом сезоне "Игры в кальмара"

Сюжет сериала разворачивается вокруг таинственной игры на выживание. В первом сезоне 456 человек, у которых есть проблемы с деньгами, соглашаются стать игроками. В течение шести дней они проходят задания в игре, проигрыш в которой означает смерть. Победителем становится игрок, который выживает. В награду он получает 45,6 млрд вон.

В первом сезоне удается выжить Ги Хуну, а также еще одной группе персонажей. Позже в сериале раскрываются тайны загадочной организации, которая создала игры на выживание, а также о VIP-персонах, которые получают удовольствие от гибели бедных людей.

Детектив Хван Чжун Хо работает под прикрытием, чтобы найти своего пропавшего брата, и выясняет, что тот был предыдущим победителем этих игр. Он узнает, что его родной человек теперь стал главным охранником этой операции. На приглашение стать частью "эксперимента" детектив отказывается, в результате чего его жизнь завершается.

В финале первой части Ги Хун получает свой выигрыш, но после этого у него начинается депрессия. Он не тратит деньги в течение года. Победитель узнает, что создателем "Игры в кальмара" был игрок 001, больной О Иль Нам. Он хотел самостоятельно пройти игру, чтобы почувствовать азарт. После победы главного героя в последнем раунде, 001 умирает, а Ги Хун не успевает раскрыть все секреты игры.

После этого игрок отдает часть выигрыша матери, а сам отправляется к дочери в США. По дороге он заметил, что вербуют других людей на участие в игре. Он решает остаться, чтобы покончить с "Игрой в кальмара".

Что известно о втором сезоне

Во втором сезоне сериала главный герой снова участвует в игре. Игрок 456 решительно настроен покончить с жесткой игрой и убийствами людей. Создатели картины обещали больше насилия в новой части. В конце трейлера Ги Хун говорит: "Я пытаюсь положить конец игре".

Мужчина убеждает других игроков устроить восстание против охранников, в частности, украсть их оружие и штурмовать командный центр. Однако план героя срывает игрок 001, который шпионил за ним и был подставным участником. Второй сезон завершается трагическим финалом, а именно победой охранников в восстании Ги Хуна против игр.

Когда ожидать третий сезон

В августе 2024 года стало известно, что триллер продлили на третий сезон. Об этом говорится на сайте Netflix. Режиссер, сценарист и исполнительный продюсер сериала Хван Дон Хюк подтвердил эту новость в письме к поклонникам. Он заявил, что третий сезон станет последним и завершит историю "Игры в кальмара".

"Я очень рад, что пишу это письмо, чтобы объявить дату выхода второго сезона и поделиться новостями о третьем, заключительном сезоне. Ожесточенное столкновение между двумя мирами продолжится в финале сериала, в третьем сезоне, который выйдет в следующем году", - говорилось в письме режиссера.

Как пишет Business Insider, в третьем сезоне в 2025 году события снова будут разворачиваться вокруг Ги Хуна. Большинство актеров вернутся к своим ролям. В последней части будет изображено продолжение борьбы игрока 456 с секретной организацией, убивающей людей.

Хван Дон Хюк также рассказывал, что второй и третий сезоны были написаны как одна история, но разделены на два сезона. По его словам, он решил ограничиться тремя сезонами, поскольку "это все, что он способен рассказать о Ги Хуне".

Напомним, ранее гигантская кукла из "Игры в кальмара" ожила в Таиланде. В сети показали видео масштабного промо второго сезона.

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