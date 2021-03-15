Тренеры отметили, что вокалисты хорошо сработали в паре.

В воскресенье, 14 марта, состоялся первый эфир вокальных боев на шоу «Голос країни-11».

Открывала его команда Монатика. Так, в вокальной битве сошлись Ирина Бояркина и Тема Паучек.

Читайте также"Голос страны-11": самородок из села поразил судей шоу (фото, видео)Они исполнили песню "Там, де ми є" группы "Антитела". Тренеры отметили, что вокалисты хорошо сработали в паре.

"Я хочу поблагодарить вас. Для меня большая честь работать с такими людьми... Тема, ты как профессионал еще не открылся на шоу», - выбрал Монатик Паучека.

У тренеров был шанс «кражи» - забрать в свою команду Ирину. И ее перехватила Надя Дорофеева.

"Я очень рада", - сказала Бояркина.

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Автор: Ольга Робейко