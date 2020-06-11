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Голливуду разрешили возобновить кинопроизводство

12:10, 11 июня 2020
Кино и музыка
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В Голливуде возобновлят ктносъемки \ wikipedia.org

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Однако кинотеатры должны оставаться закрытыми из-за эпидемии коронавируса, сообщает Reuters.

Ранее власти штата Калифорния говорили, что кинотеатры могут вновь открыться в пятницу, ожидалось одобрение от местных чиновников. Округ Лос-Анджелес является самым большим кинорынком в США.

Кинотеатры по всему миру закрылись в середине марта в рамках сдерживания распространения коронавируса. Производство фильмов и телевизионной продукции также остановилось.

Производство телепередач и кинопроизводство, большая часть которого сосредоточена в районе Лос-Анджелеса, могут возобновиться в соответствии с руководящими принципами, разработанными отраслевой группой. Они включают обширное тестирование на коронавирус и ежедневные проверки симптомов для участников и членов съемочного процесса.

В Голливуде был создан специальный комитет по поддержке индустрии. Он должен помочь постановщикам оперативно вернуться к работе, когда пандемия закончится. Группу возглавил режиссер Стивен Содерберг.

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Теги: #голливуд