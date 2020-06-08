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Голливуд из-за COVID-19 запретил снимать секс-сцены

21:54, 08 июня 2020
Кино и музыка
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Уже с 12 июня Голливуд возобновляет съемки кинофильмов / wikipedia.org

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уже с 12 июня Голливуд возобновляет съемки кинофильмов. Однако из-за коронавируса режиссеры не будут снимать интимные сцены в картинах. 

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Кинематографисты получили соответствующую инструкцию, в которой содержатся правила съемок секс-сцен. Теперь они вынуждены заменить откровенные сцены, чтобы соблюдать необходимую дистанцию между актерами на съемочной площадке. В качестве рекомендации кинематографистам предлагают снимать такие сцены с помощью компьютерной графики или отменить их вовсе.

"Предусмотрено ежедневное тестирование актеров и съемочной бригады на коронавирус, проведение инструктажа по мытью рук и полная реструктуризация интимных эпизодов", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, порноактеры рассказали о процессе съемок фильма для взрослых в условиях пандемии коронавируса.

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Теги: #голливуд