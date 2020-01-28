В Голливуде пишут сразу два сценария к новым фильмам о трансформерах

Последним появлением «Трансформеров» в кино стала лента «Бамблби» о дружбе девушки-подростка и инопланетного робота.

Голливудская студия Paramount Pictures запустила в разработку два сценария к новым фильмам по фантастической франшизе «Трансформеры».

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Как сообщает Variety cо ссылкой на источники, над одним сценарием работает Джеймс Вандербилт («Зодиак», «Загадочное убийство»), а над вторым — Джоби Харольд («Меч короля Артура»).

Отмечается, что последним появлением «Трансформеров» в кино стала лента «Бамблби» о дружбе девушки-подростка и инопланетного робота. Фильм стал мягкой перезагрузкой франшизы и был неплохо встречен критиками и зрителями, собрав в мировом прокате 465 миллионов долларов. В Paramount намерены развивать франшизу дальше.

Детали сюжета будущих фильмов незивестны. О режиссерах и кастинге новых проектов говорить так же рано.

«Трансформеры» стали одной из самых успешных франшиз Paramount. Первые пять фильмов серии суммарно собрали в прокате более 4 миллиардов долларов. После ухода бессменного режиссера серии Майкла Бея студия решила перезапустить «Трансформеров». Тем не менее, они остаются для Paramount одним из главных приоритетов.