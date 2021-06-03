Это лето порадует зрителей несколькими громкими кинопремьерами.

2021 год нельзя назвать богатым на крупные кинопремьеры. Из-за пандемии коронавируса многие картины были отложены или перенесены. Однако этим летом на экраны кинотеатров выйдет достаточно достойных картин в разных жанрах. Зрителей ожидает супергеройский блокбастер, новый мультфильм от Pixar, несколько хорроров и комедий.

"Тихое место 2", ужасы, 3 июня

В начале лета в кино выйдет продолжение одного из самых страшных и коммерчески успешных фильмов ужасов последних лет. Фильмы "Тихое место" рассказывают о жизни в мире постапокалипсиса, населенном монстрами с невероятно тонким слухом. Герои вынуждены общаться жестами и не издавать никаких звуков, а любой шум в этом мире приводит к гибели.

Во второй части продолжится история героини первого фильма Эвелин Эббот. Фильм станет более блокбастерным, чем первая часть. Зрители увидят несколько погонь и перестрелок, а также узнают историю попадания монстров на Землю.

"Заклятие 3: По воле дьявола", ужасы, 3 июня

Ещё один ожидаемый хоррор лета - это восьмой фильм в киновселенной "Заклятие" под авторством нового режиссера Майкла Чавеса. По словам автора, фильм представит небольшое переосмысление франшизы. Хоррор здесь чередуется с напряженной судебной драмой.

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"Лука", мультфильм, приключения, фэнтези, 17 июня

Новый красочный шедевр от Pixar происходит в солнечной Италии. Мальчик по имени Лука заводит нового друга и беззаботно проводит с ним дни. Однако друзья скрывают от всех свой секрет: на самом деле они глубоководные монстры, которые умеют принимать человеческий облик. Это история о двойственности человеческой натуры, принятии себя и настоящей дружбе.

"Черная вдова", супергеройский боевик, 9 июля

Супергеройское кино из вселенной Marvel расскажет историю "Черной вдовы" Натальи Романовой. Роль бывшей наемной убийцы исполнит, как и ранее, Скарлет Йоханссон. После событий "Первый мститель: Противостояние" она пускается в бега, но сталкивается с опасным заговором. Героине нужно разобраться со своим далеким шпионским прошлым. Премьера фильма трижды переносилась из-за пандемии.

"Время", триллер, 22 июля

Мастер интеллектуального и напряженного кино Найт Шьямалан ("Сплит", "Шестое чувство") этим летом представит новый пробирающий до мурашек фильм. Семья с двумя детьми приехала отдохнуть на тропический пляж, но оказалась в страшной ловушке. Сначала они находят на берегу труп женщины, а затем обнаруживают, что с каждой минутой они стремительно стареют на несколько лет. Поскольку режиссером фильма является Шьямалан, от фильма стоит ожидать закрученного сюжета, неожиданных поворотов и безумных загадок.

"King’s man: Начало", комедия, боевик, 22 августа

Фильм является предысторией серии шпионских фильмов Kingsman. Главные роли исполнят актеры Рэйф Файнс (известен по роли Волан-де-Морта в фильмах "Гарри Поттер") и Харрис Дикинсон. Действие картины разворачивается в годы Первой мировой войны. Молодой герой Диккинсона хочет пойти в армию и защитить свою страну. Однако вернувшийся с фронта военачальник предлагает юноше вступить в секретную организацию и победить врага в шпионской игре.

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Автор: Екатерина Пулатова