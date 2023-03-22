Пока что это решение находится на стадии разработки.

Гильдия сценаристов Америки (WGA) выступила с предложением разрешить авторам сценариев использовать в своей работе возможности искусственного интеллекта. Представители WGA сейчас заняты разработкой правил использования ИИ, сообщает издание Variety.

В предложении WGA сказано, что материал ИИ не будет считаться "литературным материалом" или "исходным материалом" - его будет дорабатывать сценарист, имя которого в дальнейшем будет указано как имя автора.

Гильдия сценаристов Америки отмечает, что материал от ИИ будет использован как вспомогательный инструмент. Пока что это решение находится на стадии доработки.

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Что такое искусственный интеллект

Искусственный интеллект - это система, которая может имитировать человеческое поведение: "учиться", собирать информацию, хранить ее и выдавать по запросу.

Нейросеть может выполнять и творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека: писать сочинения, научные статьи, доклады, рисовать, даже писать код для программистов.

Напомним, создатель ChatGPT всерьез опасается за человечество из-за своего чат-бота.

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