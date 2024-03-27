"Оставайся онлайн", "Годзилла и Конг 2" и "Память любви": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выходят украинская драма "Оставайся онлайн" о начале полномасштабного вторжения России, очередной фильм из вселенной MonsterVerse "Годзилла и Конг: Новая империя", чувственная драма "Память любви" с Джессикой Честейн и еще несколько новинок.

Между тем, онлайн выйдет спортивная драма "Прекрасная игра" с Биллом Найи и Майклом Уордом.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Оставайся онлайн

Лишайся онлайн (Украина, 2023, драма/военный/триллер)

В центре сюжета фильма – девушка Катя, которой в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года случайно достается ноутбук незнакомого мужчины. Катя прячется от ракетных обстрелов дома, пытаясь найти владельца ноутбука, который исчез после российских ударов. Рискуя своей жизнью и жизнью близких, Катя пытается спасти незнакомых украинцев. Фильм "Оставайся онлайн" – это история обычных украинцев, у которых не остается выбора, кроме как стать героями.

Главные роли в фильме исполнили Елизавета Зайцева, Александр Рудинский (фильм "Лучшие выходные", сериал "Первые дни"), Гордей Дзюбинский, Роман Лях, Александр Ярема ("Памфир", "Уроки толерантности", "Номера") и другие.

Режиссером фильма выступила Ева Стрельникова, которая до этого много работала на телевидении.

Как отмечают авторы фильма, он полностью – от идеи до реализации – был создан во время полномасштабного вторжения за средства частных инвесторов. В нетипичном для украинского рынка формате скринлайфа авторы рассказали о российско-украинской войне в условиях диджитализированного мира, где есть место человеческим переживаниям и эмоциям.

Мировая премьера фильма состоялась в июле 2023 года. Он уже имеет в своем активе награду "Лучший первый игровой фильм" от Fantasia Film Festival, который проходил в Монреале (Канада).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков.

Годзилла и Конг: Новая империя

Godzilla x Kong: The New Empire (США, 2024, фантастика/экшн)

В пятом фильме в рамках в MonsterVerse от Legendary Pictures могущественному Конгу и бесстрашному Годзилле придется объединиться, чтобы дать бой новой невиданной силе, которая будет угрожать не только их существованию, но и всему миру. Фильм углубится в историю происхождения этих Титанов, тайны Острова Черепа, а также мифическую битву, которая помогла создать этих невероятных существ и связала их навеки с человечеством.

Главные роли в фильме исполнили Ребекка Холл ("Железный человек 3", "Вики Кристина Барселона"), Брайан Тайри Генри ("Вечные", "Скоростной поезд") и Дэн Стивенс (сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион").

Режиссером фильма выступил Адам Вингард, который также снял предыдущий фильм франшизы. Кроме того, на его счету хорроры "Азбука смерти" (2012), "Ведьма из Блэр: Новая глава" (2016) и "Тетрадь смерти" (2017).

Детальный обзор фильм вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Память любви

Memory (США, Мексика, Чили, 2023, драма/романтика)

В центре сюжета фильма – женщина по имени Сильвия, которая проживает детально спланированную рутинную жизнь. Однажды судьба сталкивает ее с Солом – мужчиной, который постоянно попадает в странные ситуации, потому что забывает то, что с ним произошло буквально несколько часов назад. Их встреча началась со странного недоразумения, но этот случай сближает обоих и заставляет задуматься, что не такие уж они и незнакомцы.

Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Марсианин", "Прислуга", "Багровый пик") и Питер Сарсгаард ("Бэтмен", "Цена правды", "Джеки"). Также в фильме сыграли лауреат "Эмми" Мерритт Уивер ("Брачная история"), Джессика Харпер ("Суспирия") и Джош Чарльз ("Общество мертвых поэтов").

Режиссером и автором сценария выступил Мишель Франко – лауреат престижных наград фестивалей класса А. Картина "Новый порядок" 2020 года принесла ему "Серебряного льва" – Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля, а лента "Хроник" 2015 года – приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 85% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 71% от зрителей. В то же время, на Metacritic он получил от киноэкспертов 71 из 100 баллов и 7,9 из 10 баллов от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Киллер уходит прочь

Knox Goes Away (США, 2023, триллер/криминал)

Главный герой фильма Джон Нокс был крутым безжалостным киллером – лучшим в своем деле. Но внезапный приговор врачей спутал все карты. Быстрая потеря памяти ставит крест на карьере, а у него есть незаконченные дела, которые требуют немедленного решения, ведь счет идет на недели.

Фильм является режиссерским дебютом оскароносного актера Майкла Китона ("Бэтмен", "Битлджус", "Бердмен", "Человек-паук: Возвращение домой"), он же исполнил главную роль.

Также в ленте сыграли Аль Пачино ("Крестный отец", "Собачий полдень", "Лицо со шрамом", "Дом Гуччи"), Марсия Гей Гарден ("Клуб первых жен", "Таинственная река", сериал "Утреннее шоу"), Джеймс Марсден ("Люди Икс", "Трасса 60", "Еж Соник", сериал "Мир Дикого Запада") и другие.

Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонте осенью 2023 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 58% одобрения от критиков и 83% от зрителей. В то же время, на Metacritic он получил от киноэкспертов 54 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Опасная игра

Un coup de dés (Франция, 2023, триллер/детектив)

Главный герой фильма Матье всем обязан своему другу Винсенту: домом, работой и даже спасением жизни десять лет назад. Вместе с их женами они образуют неразлучную четверку и живут безоблачной жизнью на Лазурном берегу. Но верность Матье подвергается испытанию, когда он узнает, что Винсент изменяет своей жене. Когда любовницу Винсента находят мертвой, подозрение охватывает обе пары, а за этим тянется шлейф трусости, лжи и вины.

Главные роли в фильме исполнили Иван Атталь ("Мюнхен", "Час пик 3"), он же выступил режиссером фильма, а также Гийом Кане ("Пляж", "Видок", "Влюбись в меня, если осмелишься"), Майвенн ("Пятый элемент", "Жанна Дюбарри") и Мари-Жозе Кроз ("Мюнхен", "Голгофа", "Джек Райан").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов.

Великаны Ла-Манчи

Giants of la Mancha (Германия, Аргентина, 2024, приключения/семейный/анимация)

Полное приключений увлекательное путешествие для всей семьи рассказывает об 11-летнем наследнике Дон Кихота и его трех воображаемых кроликах, к которым присоединяются Панчо и Виктория. Силой дружбы они спасают свой любимый родной город где-то в Ла-Манче от сильного шторма. Они мечтают о несбыточной мечте, преодолевают свои страхи и используют свое воображение, чтобы найти настоящую силу за бурей.

Прекрасная игра

The Beautiful Game (Великобритания, 2024, спорт/драма)

В центре сюжета фильма – британская футбольная команда, которая едет в Рим на Чемпионат мира среди бездомных. Новый талантливый игрок должен отпустить свое прошлое и влиться в команду.

Главные роли в фильме сыграли Билл Найи ("Реальная любовь", "Другой мир", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"), Майкл Уорд (сериал "Главарь"), Сьюзен Вокома (дилогия "Энола Холмс") и другие.

Режиссером фильма выступила Теа Шеррок, которая до этого сняла фильмы "До встречи с тобой" и "Айван, единственный и неповторимый", а также работала над сериалами "Пустая корона" и "Вызывайте акушерку".

На данный момент на Rotten Tomatoes фильм имеет 86% одобрения от критиков.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 29 марта 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы марта 2024 года – на этой неделе на Hulu стартует историческая драма "Нам повезло" с Джои Кинг и Логаном Лерманом в главных ролях.

Марина Григоренко