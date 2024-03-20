"Охотники за привидениями", "Непорочная", "Зеленый кордон" и "Дом у дороги": кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выходят сверхъестественная комедия "Охотники за привидениями: Ледяная империя", фильм ужасов "Непорочная" с Сидни Суини, скандальная польская драма "Зеленая граница" Агнешки Холланд и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн выйдут боевик "Дом у дороги" с Джейком Джилленхолом и Конором Макгрегором, а также байопик "Ширли" о первой темнокожей женщине в Конгрессе США, которая к тому же баллотировалась на пост президента в 1972 году.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Охотники за привидениями: Ледяная империя

Ghostbusters: Frozen Empire (США, 2024, комедия, приключения, фантастика)

После того, как культовую франшизу 80-х со второй попытки таки удалось успешно возродить в 2021 году фильмом "Охотники за привидениями: С того света", его продолжение выглядит вполне логичным.

В новой части события фильма перенесутся туда, где все начиналось – в Нью-Йорк. Внезапно в разгар лета город начинает покрываться льдом, а люди буквально замерзают насмерть от ужаса. Новое и старое поколение "Охотников" должны снова объединить усилия, чтобы противостоять угрозе невиданных доселе масштабов и спасти мир от второго Ледникового периода.

Главные роли в фильме исполнили Пол Радд ("Человек-муравей" в киновселенной Marvel), Кэрри Кун ("Исчезнувшая", "Вдовы"), Финн Вулфхард ("Оно", "Очень странные дела"), Маккенна Грейс ("Одаренная", "Я, Тоня") и Целеста О'Коннор ("Химеры", "Мадам Паутина"), чьи персонажи впервые были представлены в фильме 2021 года.

Кроме того, в ленте снова сыграли актеры из классических фильмов "Охотники за привидениями" – Билл Мюррей (Питер Венкман), Дэн Эйкройд (Рэймонд Стантз), Эрни Хадсон (Уинстон Зеддмор), Энни Поттс (Джанин Мелнитц) и Уильям Атертон (Уолтер Пек).

Также роли в новом фильме получили Кумейл Нанджиани ("Вечные", "Портландия"), Пэттон Освальт ("Тайная жизнь Уолтера Митти", "Песочный человек"), Эмили Элин Линд ("Доктор Сон", перезапуск "Сплетницы") и комик Джеймс Эйкастер.

Режиссером фильма выступил Гил Кинан, который был сосценаристом фильма 2021 года. Также он снял фильмы "Полтергейст" (2015), "Город Эмбер" и "Мальчик по имени Рождество". В то же время сосценаристом фильма выступил Джейсон Райтман, который был режиссером фильма 2021 года, а также снял фильмы "Джуно" и "Выше неба". Последний является сыном режиссера Айвана Райтмана, который снял обе части оригинальных "Охотников за привидениями".

Первые реакции критиков на фильм смешанные. Так, сейчас на Rotten Tomatoes он имеет 45% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты дали ему 47 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы". Из первых отзывов на киноагрегаторах можно сделать вывод, что позитивнее фильм воспринимают те, кто является поклонниками оригинальных фильмов.

Детальный обзор фильма читайте в нашей отдельной рецензии.

Непорочная

Immaculate (США, Италия, 2024, ужасы)

В этом жутком фильме ужасов звезда сериалов "Эйфория" и "Белый лотос" Сидни Суини сыграла роль Сесилии – благочестивой религиозной молодой женщины, которая получила место в известном женском монастыре в итальянской глубинке. Вскоре оказывается, что ее новый дом, казалось бы, идеальный, хранит ужасные тайны.

Также в фильме сыграли исполнитель роли "Профессора" в сериале "Бумажный дом", испанский актер Альваро Морте, итальянская актриса Симона Табаско, засветившаяся во втором сезоне "Белого лотоса", и другие.

Снял фильм молодой американский режиссер Майкл Мохан. До этого он поставил психологический триллер "Наблюдатели" 2021 года, также с Сидни Суини в главной роли, получивший неоднозначные отзывы критиков.

Премьера фильма состоялась 12 марта 2024 года на кинофестивале SXSW в техасском городе Остин, где он получил смешанные отзывы. Критики были в восторге от игры Сидни Суини, но ругали картину за поверхностный сюжет.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 71% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 48 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Зеленая граница

Zielona granica (Польша, США, Франция, Германия, Чехия, Бельгия, Турция, 2023, драма)

Фильм рассказывает о кризисе на польско-белорусской границе, который был спровоцирован диктатором Александром Лукашенко в 2021 году. Белорусская пропаганда заманивает мигрантов с Ближнего Востока и Африки на границу и обещает легкий проход в ЕС. Но на этой "зеленой границе" сквозь болотистые леса разворачивается скрытая война, где переплетаются жизни новоиспеченной активистки Юлии, молодого пограничника Яна и семьи сирийских беженцев.

Фильм не является прямой реставрацией событий на границе, однако эта вымышленная история основана на реальных фактах миграционного давления Беларуси на Европейский Союз. Авторы сценария провели детальное исследование кризиса, в том числе путем интервью с беженцами, пограничниками и активистами.

Режиссером фильма выступила известная польская режиссерка – легендарная Агнешка Холланд, хорошо известная украинцам по фильму "Цена правды" о Голодоморе и трилогии "Три цвета".

Мировая премьера "Зеленой границы" состоялась в основном конкурсе Венецианского международного кинофестиваля 2023 года, где лента получила Специальный приз жюри.

Накануне выборов в Польше "Зеленая граница" вызвала скандал, начавшийся с резкой критики ленты радикальными политиками, поскольку в ней показана жестокость не только белорусских, но и польских пограничников в отношении мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Бойкотировать картину призвали даже президент Анджей Дуда и несколько министров. Политическая атака сопровождалась массированной кампанией по негативным комментариям и оценкам на рейтинговых платформах – еще до выхода работы на экраны. В защиту режиссера выступили кинематографисты со всего мира, в частности Федерация европейских кинорежиссеров, Гильдия режиссеров Америки, Европейская и Украинская киноакадемии. Несмотря на атаки, "Зеленая граница" стала кассовым хитом в Польше, заняв второе место среди всех отечественных фильмов 2023 года в местном прокате по количеству сборов. Также картина получила шесть номинаций на Польскую кинопремию и в итоге одержала победу в категории "Лучший фильм".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов – именно на этой платформе существует наибольший риск умышленного занижения рейтингов. Зато на Rotten Tomatoes он получил 87% одобрения от критиков, а на Metacritic киноэксперты дали ему 83 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Дикое сердце

Ponyherz (Германия, 2023, приключения/семейный)

Главная героиня фильма – 11-летняя Анни, которой трудно дается переезд из города в деревню. Но однажды она встречает необузданную лошадь по имени Дикое Сердце, с которой она чувствует почти магическую связь. Вскоре жизнь Дикого Сердца оказывается под угрозой, поскольку безжалостные конокрады нацелились на его табун. Анни решает спасти лошадей самостоятельно и узнает, что рядом с ней уже есть настоящие друзья.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Романтик

Une comédie romantique (Франция, 2022, комедия)

В центре сюжета фильма – музыкант Сезар, который играет на улицах легендарного парижского Монмарта. Три года назад он внезапно исчез из жизни Саломи, не сказав любимой ни слова и не объяснив причин. Теперь он возвращается в Париж с намерением вернуть расположение любимой. Однако неожиданная новость об отцовстве меняет его планы. Сезар вынужден начать двойную игру, став тем, кем он не является на самом деле.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов.

Дом у дороги

Road House (США, 2024, боевик)

Фильм является римейком одноименного боевика 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли. В центре сюжета – бывший боец UFC Джеймс Далтон, который переживает не лучшие времена. От безысходности он соглашается на работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. Однако вскоре становится ясно, что здесь все не так просто: ему придется не только усмирять буйных посетителей, но и противостоять банде рэкетиров, которые терроризируют местный бизнес.

Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Горбатая гора", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома"), Даниэла Мелшиор ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 10"), Билли Магнуссен ("Игра на понижение", "Шпионский мост", "Не время умирать") и знаменитый боец UFC Конор Макгрегор. Последнему досталась роль одного из антагонистов, с которым главному герою предстоит вступить в несколько зубодробительных схваток.

Режиссером фильма выступил Даг Лайман, который в свое время снял такие хиты, как "Идентификация Борна", "Мистер и миссис Смит", "Грань будущего" и "Сделано в Америке".

Премьера фильма состоялась 8 марта 2024 года на кинофестивале SXSW в техасском городе Остин, где он получил смешанные отзывы.

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 69% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 59 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Широкой аудитории фильм станет доступен 21 марта 2024 года на Prime Video.

Ширли

Shirley (США, 2024, биография/политика/драма)

Фильм рассказывает об американской политической деятельнице Ширли Чисголм. Став первой темнокожей женщиной в Конгрессе, неудержимая Чисголм сосредотачивается на новой цели – участии в президентских выборах 1972 года от Демократической партии. Она стала одновременно первым темнокожим кандидатом на пост президента США от основной партии и первой женщиной, баллотировавшейся на пост президента от демократов.

Главную роль в фильме исполнила Реджина Кинг ("Враг государства", "Блондинка в законе 2", "Мисс Конгениальность 2: Вооруженная и легендарная"), обладательница премии "Оскар" 2019 года в категории "Лучшая актриса второго плана" за фильм "Если бы Бил-стрит могла заговорить". Также в ленте задействованы покойный Лэнс Реддик (франшиза "Джон Уик"), Терренс Ховард ("Железный человек", "Пленницы"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря", "Леди-Птица") и другие.

Автором сценария и режиссером выступил Джон Ридли, известный по фильму "12 лет рабства", за который он получил премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий. Он также является создателем сериала-антологии "Американское преступление".

Лента вышла в ограниченный прокат в США 15 марта 2024 года и получила смешанные отзывы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 80% одобрения от критиков и 100% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 59 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Широкой аудитории фильм станет доступен 22 марта 2024 года на Netflix.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы марта 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет зрелищный научно-фантастический сериал "Проблема трех тел" со звездным кастом от создателей "Игры престолов", на Apple TV+ стартует богемная драма "Палм-Рояль" с Кристен Уиг в главной роли, а на Disney+ стартует анимационный сериал "Люди Икс '97", основанный на одноименных персонажах Marvel Comics и являющийся продолжением культового мультсериала 1992 года.

Марина Григоренко