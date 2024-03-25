Исполнитель главной роли в фильме Питер Сарсгаард получил Кубок Вольпи как лучший актер Венецианского кинофестиваля 2023 года.

28 марта 2024 года в украинский прокат выходит мелодрама "Память любви" (Memory), которая в прошлом году покорила сердца зрителей Венецианского кинофестиваля.

Это мощная история любви между социальной работницей Сильвией и Солом, который постоянно попадает в странные ситуации, потому что забывает то, что с ним произошло буквально несколько часов назад. Их встреча началась со странного недоразумения, но этот случай сближает обоих и заставляет задуматься, что не такие уж они и незнакомцы.

УНИАН совместно с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовили пять интересных фактов о команде фильма, которые создали нежный рассказ о двух людях, чьи чувства могут победить любые сложности.

Главная героиня – Джессика Честейн

Главную женскую роль в фильме сыграла Джессика Честейн – оскароносная американская актриса, звезда таких фильмов как "Интерстеллар", "Оно 2", "Марсианин" и многих других. В 2022 году актриса посетила Киев, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и была награждена орденом Княгини Ольги III степени.

"Поскольку я иногда снималась в больших фильмах, ходила мысль, что мне было бы неинтересно быть на съемочной площадке без высоких ожиданий и ставок на фильм", – рассказала Честейн в интервью IndieWire. – Но я появилась на съемочной площадке "Памяти любви", сразу после церемонии "Оскар", где я получила статуэтку за роль в "Глазах Тэмми Фей". Мишель (режиссер – ред.) потом рассказал, что многие люди говорили ему: "О, Джессика покинет твой фильм, потому что она только что получила "Оскар".

Главный герой – Питер Сарсгард

Главную мужскую роль исполнил американский актер Питер Сарсгаард. Среди его работ – роли журналиста Уолтера Дюранти в ленте Агнешки Холланд о Голодоморе "Цена правды", которая была снята совместно с Украиной, а также Роберта Кеннеди в "Джеки".

За свою роль в "Памяти любви" Сарсгаард получил Кубок Вольпи как лучший актер Венецианского кинофестиваля 2023 года, обойдя, в частности, Джейкоба Элорди из "Присциллы", Адама Драйвера из "Феррари" и Брэдли Купера из "Маэстро".

"Я знаю, что деменция – это состояние, при котором друзья и семья страдают от нее в долгосрочной перспективе больше, чем человек, у которого она есть. Я также хотел сыграть человека, а не болезнь, поскольку деменция была значительной частью жизни Сола, но он был не таким", – рассказал в интервью The Guardian актер, который в жизни также имел дело с деменцией родного дяди.

Режиссер – Мишель Франко

Режиссер фильма и автор сценария – Мишель Франко, лауреат престижных наград фестивалей класса А. Картина "Новый порядок" 2020 года принесла ему "Серебряного льва" – Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля, а лента "Хроник" 2015 года – приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля.

"Я думаю, что, как и в любом другом деле в жизни, лучше не говорить много о том, что ты собираешься делать. Просто возьми и сделай это. Кроме того, мы не знаем каким фильм получится, пока он не будет сделан. За мной нет никаких студий или чего-то другого, поэтому мне не нужно никого донимать, чтобы что-то объяснить. Если мы с актерами хотим сойти с ума и что-то изменить, нам не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Мы просто делаем это. Я не кукловод. Я никогда не дам актерам задачу, которой не могло бы быть в жизни или с которой они не согласны", – рассказал режиссер изданию IndieWire.

Оператор – Ив Кап

Фильм имеет созерцательную и близкую к героям форму, которую воплотил оператор-постановщик таких фильмов как "Корпорация "Святые моторы" Леоса Каракса и "Любовь живет три года" Фредерика Бегбедера Ив Кап.

"Я пытался уничтожить естественную красоту Джессики Честейн, но это было довольно трудно. В сцене в метро я попытался поставить ее под неон, и даже тогда она выглядела очень мило. В конце концов, мы сделали некоторые косметические манипуляции, но я не использовал ни одного фильтра", – признается оператор.

Отзывы кинокритиков

Variety пишет, что это "Оптимистичная история Мишеля Франко, о неординарном романе между двумя травмированными жителями Нью-Йорка", а Los Angeles Times отмечает, что на самом деле это "динамичная драма". Между тем, The Guardian пишет: "Это захватывающая история, выполненная Честейн и Сарсгаардом с необычайной деликатностью и зрелостью".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 73% от зрителей. В то же время, на Metacritic он получил от киноэкспертов 71 из 100 баллов и 7,9 из 10 баллов от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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