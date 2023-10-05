"Экзорцист", "Абсолютный убийца", "Город потерянных детей" и польское кино: что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходят новый фильм из культовой хоррор-франшизы "Изгоняющий дьявола", анимационная комедия "Щенячий патруль: Мегакино" и украинская комедия "Большая прогулка", а киногурманов порадуют фестиваль польского кино и ретроспектива сюрреалистической антиутопии "Город потерянных детей". Между тем, онлайн выйдут комедийный хоррор "Абсолютный убийца", эротический триллер "Чистая игра" и юридическая драма "Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Экзорцист: Верующий

The Exorcist: Believer (США, 2023, ужасы)

По случаю 50-й годовщины выхода на экраны одного из самых знаковых фильмов в истории "Изгоняющий дьявола", мир увидит очередная попытка перезапустить легендарную франшизу – в целом это уже шестой фильм серии. При этом новая лента заявляется как прямое продолжение оригинального фильма.

На этот раз в центре сюжета – 13-летние девушки Энджела и Кэтрин, которые сначала исчезают в лесу, а через три дня возвращаются напрочь потеряв память, что приводит к череде ужасных сверхъестественных событий. Отцу одной из них Виктору придется противостоять величайшему злу, с которым он когда-либо встречался, и отыскать единственного живого человека, который когда-либо был свидетелем подобного – Крис МакНил из первого фильма.

Собственно, в новой ленте впервые за 50 лет во франшизу вернется Эллен Берстин, исполнившая роль матери захваченной демоном девочки в первом "Экзорцисте" Крис МакНил.

Также роли в фильме исполнили Лесли Одом-младший ("Убийство в Восточном экспрессе", "Достать ножи: Стеклянная луковица"), Энн Дауд (сериал "Рассказ служанки"), кантри-певица Дженнифер Неттлз и другие.

Режиссером и со-сценаристом фильма выступил Дэвид Гордон Грин, который до этого снял три части хоррор-франшизы "Хэллоуин" (2018, 2021, 2022), а также комедии "Ананасовый экспресс" и "Храбрые перцем".

Предварительно запланировано, что Грин снимет трилогию "Экзорцист" – вторая часть должна выйти в апреле 2025 года под названием "Экзорцист: Лжец" (The Exorcist: Deceiver), тогда как возможные название и дата выхода третьей пока не объявлены.

По итогам первых 105 обзоров, фильм имеет оценку 7,1 балл из 10 на IMDb.

Подробный обзор фильма читайте в нашей отдельной рецензии.

Щенячий патруль: Мегакино

PAW Patrol: Mighty Movie (Канада, 2023, комедия/приключения/семейный/анимация)

Эта компьютерная анимационная комедия о песиках-супергероях основана на телесериале "Щенячий патруль" и является продолжением мультфильма "Щенячий патруль: Фильм" 2021 года. В этой части героические четвероногие получают новые мега силы для борьбы с противниками благодаря волшебному метеориту, упавшему на Бухту приключений.

Режиссером мультфильма выступил Каллен Брункер, который также снял первый фильм серии. Также он работал над сюжетами серий "Ледниковый период" и "Миньоны".

В США фильм вышел в прокат на неделю раньше, чем в Украине, и, как и первая часть, получил в целом положительные отзывы от зрителей. Так, на IMDb у фильма сейчас оценка 6,1 балл из 10, а на Rotten Tomatoes у него 83% одобрения от критиков и 95% от зрителей. Между тем, на Metacritic у него 51 балл из 100 от кинозрителей ("смешанные или средние отзывы") и 6,3 из 10 от широкой аудитории ("в целом положительные отзывы").

Уже известно, что у мультфильма будет третья часть, которая выйдет на экраны в 2026 году.

Город потерянных детей

La cité des enfants perdus (Франция, 1995, фантастика/драма)

Сюрреалистическая антиутопия "Город потерянных детей" Марка Каро ("Амели", "чужой: Воскрешение", "Деликатесы") и Жана-Пьера Жене ("Деликатесы"), в свое время получившая немало престижных наград и номинации на европейских кинофестивалях, станет вторым проектом нынешнего осеннего сезона ретроспективной серии от кинокомпании "Артхаус Трафик".

В центре сюжета фильма – сумасшедший ученый Города потерянных детей по имени Кранк. Из-за неспособности спать, он быстро стареет. Поэтому он похищает детей, чтобы присвоить их сны. Но однажды в городе появляется коренастый человек по имени Один, который разыскивает своего пропавшего младшего брата. Вместе с отважной девочкой Миет и толпой ребятишек, он бросает вызов злодею и его прихвостням.

Главные роли в фильме исполнили Рон Перлман ("Хеллбой", "Чужой: Воскрешение"), Доминик Пинон ("Амели", "Чужой: Воскрешение", "Деликатесы"), Жан-Клод Дрейфус ("Деликатесы") и другие.

Фильм был включен в официальную программу Каннского кинофестиваля 1995 года и получил премию Сезара в 1996 году за лучшую работу художника-постановщика. Костюмы для фильма создал Жан-Поль Готье.

Сейчас фильм имеет оценку на IMDb 7,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes у него 80% одобрения критиков с пометкой "сертифицированная свежесть" и 90% от зрителей.

XVIII Дни польского кино

С 5 по 15 октября в Украине состоится традиционный фестиваль "Дни польского кино", который проходит уже восемнадцать лет подряд. Традиционно в программе представлено самое интересное наследие польского кинематографа последних лет.

Всего в программу фестиваля войдут шесть новых фильмов производства Польши.

Фестиваль состоит из онлайн и офлайн части в нескольких городах Украины. Подробнее читайте по ссылке.

Хлеб и соль

Chleb i sól (Польша, 2022, драма)

В центре сюжета этого фильма, премьера которого состоится в рамках фестиваля "Дни польского кино" параллельно с выходом в украинский прокат – успешный пианист Тимек, который приезжает из Варшавы в родной городок на летние каникулы, где, кажется, время остановилось. Его младший брат Яцек тоже талантливый пианист, но вместо того, чтобы планировать будущее, он убивает время, слоняясь с друзьями. Тимек вливается в компанию давних приятелей, но быстро понимает, что провинциальная рутина ему чужда. В водовороте выпивки, легких наркотиков, позорных гомофобных шуток и насмешек над мигрантами он – молчаливый наблюдатель, которому не хватает смелости разорвать круг насилия, которое вот-вот взорвется.

Премьера фильма состоялась в секции "Горизонты" Венецианского кинофестиваля 2022 года, где он получил специальный приз жюри.

Сейчас у фильма оценка 6,9 баллов из 10 на IMDb.

Большая прогулка

Велика прогулянка (Украина, 2022, комедия)

Лента, являющаяся типичным представителем специфического жанра украинской сельской комедии, должна была выйти в украинских кинотеатрах 24 февраля 2022 года, однако из-за начала полномасштабной войны России в Украине была перенесена аж на полтора года.

Фильм рассказывает о том, как две совершенно разные семьи – работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко – выбираются на шашлыки, но не могут поделить поляну под мангал. Внезапно на арене появляется еще один, куда более опасный претендент на это место – и теперь две совершенно разные семьи должны объединиться, чтобы дать бой общему врагу.

Главные роли в фильме исполнили звезды "Студии Квартал-95" Елена Кравец и Юрий Ткач. Также комедия собрала немало звездных камео во главе с Веркой Сердючкой.

Абсолютный убийца

Totally Killer (США, 2023, комедия/ужасы)

Главная героиня фильма – ученица старших классов Джейми, которая путешествует во времени в 1987 год после того, как друзья ее матери были убиты маньяком на Хэллоуин. В прошлом она объединяется со своей мамой-школьницей, чтобы остановить молодого потенциального убийцу и вернуться в свою временную шкалу, прежде чем она навсегда окажется в ловушке прошлого.

Главную роль в фильме исполнила звезда "Леденящих душу приключений Сабрины" Кирнан Шипка. Также в фильме задействованы Джули Боуэн (ситком "Американская семейка"), Оливия Холт (сериалы "Плащ и Кинджал", "Жестокое лето"), Рэндал Парк ("Человек-муравей и Оса", "Аквамен и затерянное королевство"), Лиана Либерато ("Крик 6") и другие.

Режиссером фильма выступила Нахнатчка Кхан, наиболее известная как сценаристка мультсериала "Американский папаша!"и автор сериала "Не верь с*** из квартиры 23".

Премьера фильма состоялась на фестивале Fantastic Fest в Техасе в конце сентября 2023 года. В настоящее время он имеет оценку на IMDb 7,6 балла из 10, а на Rotten Tomatoes у него 82% одобрения критиков.

Для широкой аудитории фильм станет доступен 6 октября на Prime Video.

Чистая игра

FairPlay(США, 2023, триллер/драма/эротика)

В центре сюжета фильма – недавно помолвленная пара, которая оказывается на грани разрыва отношений после неожиданного повышения в безжалостном хедж-фонде.

Главные роли в фильме исполнили Фиби Дайневор ("Бриджертоны") и Олден Эйренрайк ("Оппенгеймер").

Премьера фильма состоялась во время Sundance Film Festival в начале 2023 года, а в конце сентября он вышел в ограниченный прокат в США. В настоящее время он имеет рейтинг на IMDb 7,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes он получил 87% одобрения критиков и 100% зрителей. Между тем, на Metacritic кинозрители дали ему 74 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Для широкой аудитории фильм станет доступен 6 октября на Netflix.

Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне"

Caine Mutiny Court-Martial (США, 2023, военный/юридическая драма)

Фильм снят на основе классического сюжета о событиях на американском военном корабле "Кейн", участники которых были обвинены в мятеже и предстали перед судом. В его основу лег сценарий Германа Воука, написанный по мотивам его же романа "Бунт на "Кейне". Однако события фильма были перенесены со времен Второй мировой войны в 2020-е годы.

Главные роли в фильме исполнили Кифер Сазерленд ("Коматозники", "Твин Пикс: Огонь, иди со мной", "Меланхолия"), Джейсон Кларк ("Самый пьяный округ в мире", "Терминатор: Генезис", "Первый человек"), Лэнс Реддик ("Джон Уик", "Годзилла против Конга") и другие.

Режиссером фильма выступил легендарный Уильям Фридкин, который в свое время снял такие фильмы, как "Французский связной" (1971), "Изгоняющий дьявола" (1973) и "12 разгневанных мужчин" (1997). Это его первый фильм с 2011 года – и последний, ведь Фридкин умер в августе 2023 года в возрасте 87 лет.

Премьера фильма состоялась вне конкурса Венецианского кинофестиваля 2023 года, где он получил положительные отзывы. Так, на IMDb у фильма нынче оценка 7,3 балл из 10, а на Rotten Tomatoes у него 86% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic у него 56 баллов из 100 от кинозрителей ("в целом положительные отзывы").

Для широкой аудитории фильм станет доступен 6 октября на Paramount+.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога длится менее 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы октября 2023 года – на этой неделе Netflix выпустит документальный селебрити-сериал "Бекхэм", третью часть приключенческого экшна "Люпен" с Омаром Си и подростковую драмеди "Все и просто сейчас". Между тем, на Max стартует второй сезон эксцентричного пиратского экшна "Наш флаг означает смерть" с Тайкой Вайтити, а на Disney+ состоится премьера второго сезона супергеройского фэнтези "Локи" с Томом Хиддлстоном.

Марина Григоренко