"Дюна: Часть вторая", "Оставленные" и "Астронавт": что посмотреть на выходных

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок на этой неделе – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат наконец выйдет один из самых ожидаемых фильмов 2024 года – научно-фантастический эпос "Дюна: Часть вторая". Новинка уже успела получить восторженные отзывы критиков, которые назвали ее даже лучше фильма 2021 года.

Также в кинотеатрах покажут фильм-сенсацию 2023 года – трогательную комедийную драму "Оставленные", получившую пять номинаций на "Оскар" и признание как от критиков, так и от зрителей.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдут научно-фантастическая драма "Астронавт" с Адамом Сэндлером от режиссера сериала "Чернобыль" Югана Ренка и научно-фантастический экшн "Код 8: Часть II" со звездой "Стрелы" Стивеном Амеллом в главной роли.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Дюна: Часть вторая

Dune: Part Two (США, 2024, научная фантастика/драма/боевик)

Фильм является продолжением "Дюны" 2021 года и снят на основе второй половины первой книги одноименного цикла Фрэнка Герберта, вышедшей в 1965 году. События будут происходить после того, как Пол Атрейдес вместе с матерью леди Джессикой приходит к фременам – коренному народу Аракиса, чтобы объединиться с ними в совместной борьбе против дома Харконненов и императора. Также в фильме будет уделено больше внимания персонажу Чани – любовному интересу Пола из племени фременов.

Во второй части к своим ролям вернулись Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес) и Зендея (Чани), а также Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан).

Среди новых персонажей – наследник барона Харконнена Фейд-Раут, которого сыграл Остин Батлер ("Элвис", "Властелины воздуха"), падишах-император Шаддам IV в исполнении Кристофера Уокена ("Чем заняться мертвецу в Денвере", "Бэтмен возвращается", "Семь психопатов") и его дочь принцесса Ирулан Коррино, которую сыграла Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Черная вдова", "Оппенгеймер").

Снял фильм, как и первую часть, франко-канадский режиссер Дени Вильнев, также известный по работе над лентами "Пленницы", "Сикарио", "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049".

Мировая премьера "Дюны 2" состоялась в Лондоне 15 февраля 2024 года, и фильм уже успел получить восторженные отзывы от киножурналистов, которые назвали его "потрясающим", "мастерским", "чрезвычайно впечатляющим" и "одним из лучших научно-фантастических фильмов всех времен", а также заявили, что вторая часть получилась даже лучше первой. Картину хвалили за невероятный актерский ансамбль, визуальные эффекты и батальные сцены, которые могут побороться с "Властелином колец: Две башни" Питера Джексона.

Тогда же стало известно, что одну из главных ролей во франшизе получила Аня Тейлор-Джой (сериал "Ход королевы", фильмы "Сплит", "Варяг", "Меню", "Фуриоса") – ее участие в ленте держалось в тайне от общественности до дня премьеры.

На данный момент на Rotten Tomatoes фильм имеет 97% одобрения критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", а на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 78 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Оставленные

The Holdovers (США, 2023, комедия/драма)

События фильма происходят в канун Рождества 1970 года. Учитель античных культур и языков в элитной академии Пол Ханем, которого недолюбливают как ученики, так и другие учителя, получает задание присматривать за группой студентов, остающихся на каникулы из-за проваленных экзаменов. Через несколько дней отец одного из них забирает мальчиков кататься на лыжах, а в Академии остается Ханем, школьный повар Мэри, которая только что потеряла сына во Вьетнаме, и умный, но непокорный ученик Ангус, который сдал экзамены, но не может вернуться домой на каникулы. Постепенно их взаимная неприязнь перерастает в неожиданную дружбу.

Главные роли в фильме исполнили Пол Джаматти (сериал "Миллиарды", фильмы "Нокдаун", "Иллюзионист"), Да'Вин Джой Рэндольф (фильм "Затерянный город", сериал "Убийства в одном здании") и Доминик Сесса, для которого это дебютная роль в кино.

Режиссером выступил Александер Пейн, который до этого снял фильмы "Уменьшение" и "Потомки".

Премьера фильма состоялась в августе 2023 года на Telluride Film Festival, а в американский прокат он вышел в конце октября. Постепенно "Оставленные" стали настоящим хитом: если в первый уикенд проката фильм показывали только в шести кинотеатрах, то в течение третьей недели он уже распространился почти на 800 кинотеатров. Когда стало известно, что фильм получил пять номинаций на "Оскар", внимание зрителей к нему возросло еще больше. Также лента получила огромное количество других престижных наград и номинаций, в том числе победы на "Золотом глобусе", BAFTA и Critics' Choice Movie Awards в актерских категориях.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 8 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 92% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 82 балла из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 8 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы").

Чудо на праздники

Den første julen I Skomakergata (Норвегия, 2023, приключения/семейный)

События фильма происходят в одном тайном городе, который невозможно отыскать на карте. Здесь живут мастера, осуществляющие детские мечты – и как раз сейчас они начинают готовиться к праздникам. Обычно все дети хотят пряник или игрушку, но вдруг в городе появляется девочка, которая имеет необычное желание – ей срочно нужна настоящая семья, иначе работники мрачного приюта, откуда она бежала, найдут ее и отправят обратно.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов.

Прощай, монстр

Shan hai jing zhi zai jian guai shou (Китай, 2022, комедия/приключения/фэнтези/анимация)

По сюжету этого мультфильма, в волшебном мире тысячи островов появился опасный Темный Маг. Молодой чародей бросил ему вызов, но чуть не загубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему придется преодолеть недоверие других волшебников, вновь обрести силы и справиться со злом еще раз.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов.

Код 8: Часть II

Code 8: Part II (Канада, 2024, научная фантастика/боевик)

Фильм является продолжением одноименного неожиданного хита 2019 года, события которого разворачивались в альтернативной реальности, где несколько процентов населения планеты обладают сверхспособностями, предоставляющими возможность читать мысли, управлять электричеством или даже излечивать смертельные раны. Несмотря на эти возможности, они подвергаются дискриминации со стороны правительства, которое видит в сверхлюдях угрозу своей власти.

Главный герой – Коннор Рид, способный концентрировать в себе мощную энергию, но вынужденный скрывать способности ради собственной безопасности. Чтобы спасти больную мать, он соглашается взяться за одно казалось бы простое нечистое дело от наркобарона Гаррета Келтона, однако все выходит из-под контроля и Коннору приходится бросить вызов всей полиции своего города. Во второй части Коннор и Гарретт будут вынуждены объединить усилия, чтобы защитить юную девушку от продажного копа.

Интересный факт – роли Коннора и Гаррета в фильме сыграли двоюродные братья, канадские актеры Робби и Стивен Амелл. Второй стал широко известен благодаря главной роли в супергеройском сериале "Стрела" (а также его спин-оффах "Флэш" и "Легенды завтрашнего дня") по комиксам DC, выходившим на телеканале The CW с 2012 по 2020 годы. Первый также играл в четырех сезонах "Флэша", а еще в сериале "Ведьмак" и фильме "Обитель Зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити".

Снял вторую часть, как и первую, американский режиссер Джефф Чен, на счету которого также романтическая комедия "Плюс один" (2019) и фильм ужасов "Грейс: Одержимость" (2014).

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от зрителей.

Фильм стал доступен на Netflix с 28 февраля 2024 года.

Астронавт

Spaceman (США, 2024, научная фантастика/приключения/драма)

В центре сюжета фильма – космонавт, который через шесть месяцев после начала одиночной миссии пытается спасти свой брак с помощью таинственного существа, скрывающегося на его корабле. Фильм основан на романе американского писателя чешского происхождения Ярослава Кальфаржа "Астронавт Богемии" 2017 года.

Главную роль в фильме исполнил американский комик Адам Сэндлер, которого кроме попкорн-комедий ("Загадочное убийство", "Одноклассники", "Не шутите с Зоханом") иногда заносит и в качественное кино ("Истории семьи Мейровиц", "Негранованные драгоценности", "Дорога в НБА"). Также в ленте задействованы Кэри Маллиган ("Драйв", "Стыд", "Солтберн"), Пол Дано ("Бэтмен", "Дурные деньги", "Юность"), Изабелла Росселлини ("Синий бархат", "Смерть ей к лицу") и Лена Олин ("Девятые врата", "Королева проклятых").

Режиссером выступил шведский певец, композитор и клипмейкер Йохан Ренк (использовал псевдоним Stakka Bo), который позже переквалифицировался в режиссера. Среди его самых громких работ – сериалы "Чернобыль", "Во все тяжкие" и "Викинги". "Астронавт" – его вторая полнометражная работа после драмы 2008 года "Загрузка Нэнси".

Мировая премьера фильма состоялась 21 февраля 2024 года на Берлинском кинофестивале, а позже он вышел в ограниченный прокат в США. "Астронавт" получил смешанные отзывы критиков.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 62% одобрения от критиков и 88% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 57 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 1 марта 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы февраля 2024 года – на этой неделе на FX/Hulu стартует зрелищный исторический экшн "Сегун". Также уже выйдут некоторые сериалы марта 2024 года – криминальный экшн "Фурии Парижа" от Netflix, псевдоисторическая комедия "Полностью вымышленные приключения Дика Терпина" от Apple TV и политическая сатира "Режим" от HBO.

Марина Григоренко