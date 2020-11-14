Режиссер выразил убеждение, что нельзя делать ремейки фильмов, которые были такими долговечными, как "Один дома".

Студия Disney запустила в разработку ремейк культовой комедии "Один дома". Режиссером новой версии станет Дэн Мэйзер, однако постановщик оригинальной ленты Крис Коламбус против перезапуска.

Читайте такжеСтало известно, кто может заменить Джонни Деппа в "Фантастических тварях": фанаты в восторгеОб этом он рассказал в интервью изданию Insider, отвечая на вопрос, участвует ли он в проекте. По словам Коламбуса, никто из Disney+ не связался с ним по поводу разработки перезапуска, но, даже если бы и связались, его мнение не изменилось бы.

"Это пустая трата времени. В чем смысл? Я твердо убежден, что нельзя делать ремейки фильмов, которые были такими долговечными, как "Один дома". У вас не получится снова поймать молнию в бутылку. Этого просто не случится. Так зачем его снимать? Это то же самое, что делать раскраски мультфильмов Disney — я говорю об их игровых версиях. В чем суть? Что сделано, то сделано. Сделайте что-то свое. Даже если вы потерпите крах, но хотя бы вы сделаете что-то оригинальное. Меня даже самого можно обвинить в этом с "Один дома 2". Этот фильм, по сути, является ремейком первого "Один дома". Он должен существовать? Да, потому что некоторые из этих трюков заставляют меня сильно смеяться, но я просто не верю, что это нужно делать", — говорит Коламбус, передает 112.ua.

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Автор: УНИАН