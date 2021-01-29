Ленту снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год.

Документальный фильм "Лай собак вдалеке" (The Distant Barking of Dogs) о жизни детей на Донбассе во время войны вошел в школьную программу для учеников 6-9 классов в Дании.

Читайте такжеУкраинский фильм "Мои мысли тихие" получил награду на фестивале в СШАОб этом на своей странице в Facebook сообщил ассистент режиссера фильма Азад Сафаров.

"В Дании школьников 6-9 классов будут учить пониманию конфликтов и войн и прав детей на базе фильма "Лай собак вдалеке". Того самого фильма о 9-летнем мальчике Олежке, который живет у линии фронта на Донбассе. Фильма, который мы снимали два года вместе с режиссером Симоном Леренгом Вильмонтом и который покорил мир", - рассказал он.

"Европейские дети будут смотреть этот фильм и понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины. Сопереживать им и становиться на их сторону", - пояснил ассистент режиссера.

"Лай собак вдалеке": что известно о фильме

Это - лента датско-шведско-финского производства, которую снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год.

В фильме речь идет о жизни 9-летнего мальчика Олега на линии фронта и влиянии войны на него.

В 2019 году "Лай собак вдалеке" попал в короткий список номинантов на премию Оскар как лучший документальный полнометражный фильм.

В 2020-м фильм был номинирован на Эмми.

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Автор: Ольга Робейко