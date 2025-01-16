Стало известно, в какой категории лента будет соревноваться за победу.

Короткометражный фильм "Камень, ножницы, бумага" о войне в Украине, который ранее вошел в лонглист BAFTA, сейчас попал в одну из номинаций главной британской кинопремии. Об этом стало известно с официального сайта BAFTA, где 15 января обнародовали полный список номинантов.

Созданная на основе реальных событий лента попала в категорию "Лучший британский короткометражный фильм" и теперь будет бороться за награду в номинации. Короткометражку снял британский режиссер немецкого происхождения Франц Бум. Главную роль в 20-минутном фильме, кстати, сыграл украинский актер Александр Рудинский, известный по картинам "Первые ласточки", "Оставайся онлайн". Он перевоплотился в 18-летнего парня Ивана.

В "Камень, ножницы, бумага" изображены события, которые происходили в начале полномасштабного вторжения в восточных регионах Украины. В частности, по сюжету отец Ивана - медик. Он тайно оперирует раненых гражданских и военных в бункере, о котором со временем узнают оккупанты.

Иван должен защитить родных и раненых, из-за чего он берет в руки оружие и идет на поле боя. Украинский военный стал прототипом для главного героя. С ним режиссер познакомился в Великобритании, где украинец проходил военные учения.

К слову, в категорию "Лучший британский короткометражный фильм" в целом попало пять картин. На кинопремию также попал фильм "Анора" с российским актером Юрием Борисовым. Он собрал семь номинаций. Церемония награждения победителей BAFTA состоится 16 февраля. А полный список номинантов на премию - читайте в материале УНИАН.

Напомним, ранее были объявлены победители премии "Золотой глобус-2025". Триумфатором среди фильмов стал криминальный мюзикл "Эмилия Перес", который собрал наибольшее количество наград. А вот американская актриса Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус" в 62 года за роль в фильме "Субстанция".

Вас также могут заинтересовать новости: