В списке номинантов оказался российский актер / фото ua.depositphotos.com

16 февраля 2025 года состоится вручение кинопремии BAFTA. А пока объявлен список номинантов. За главную награду в категории "Лучший фильм" будут бороться 5 лент.

Среди номинантов - "Полная неизвестность", "Конклав", "Анора", "Эмилия Перес", "Бруталист".

Также стоит отметить, что в одной из номинаций, а именно "Лучший актер второго плана", оказался российский актер Юрий Борисов, сыгравший в фильме "Анора" американского режиссёра Шона Бэйкера. Фильм получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.

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Борисов поддерживает войну в Украине и продолжает работать на российский рынок.

Номинанты на все категории:

1. Лучший анимационный фильм

  • Поток
  • Изнанка 2
  • Дикий робот
  • Уоллес и Громит: Птичья месть

2. Лучший документальный фильм

  • Дневники черного ящика
  • Дочери
  • Никакой другой земли
  • Суперчеловек: история Кристофера Рива
  • Уилл и Харпер

3. Лучший актер

  • Тимоти Шаламе
  • Рэйф Файнс
  • Хью Грант
  • Колман Доминго
  • Себастьян Стэн
  • Эдриан Броуди

4. Лучшая актриса

  • Майки Мэдисон
  • Карла София Гаскон
  • Марианна Жан-Батист
  • Сирша Ронан
  • Синтия Эриво
  • Деми Мур

5. Лучший сценарий

  • Настоящая боль
  • Анора
  • Коленная чашечка
  • Бруталист
  • Вещество

6. Лучший актер второго плана

  • Эдвард Нортон
  • Киран Калкин
  • Юра Борисов
  • Кларенс Маклин
  • Джереми Стронг
  • Гай Пирс

7. Лучшая актриса второго плана

  • Изабелла Росселлини
  • Селена Гомес
  • Зои Салданья
  • Фелисити Джонс
  • Джейми Ли Кертис
  • Ариана Гранде

8. Лучшие визуальные эффекты

  • Лучший человек
  • Дюна: Часть вторая
  • Гладиатор 2
  • Королевство планеты обезьян
  • Злой

9. Лучший звук

  • Блиц
  • Дюна: Часть вторая
  • Гладиатор 2
  • Вещество
  • Злой

10. Лучший дизайн костюмов

  • Блиц
  • Полная неизвестность
  • Конклав
  • Носферату
  • Злой

11. Лучшая операторская работа

  • Конклав 
  • Бруталист
  • Дюна: Часть вторая
  • Эмилия Перес
  • Носферату

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