16 февраля 2025 года состоится вручение кинопремии BAFTA. А пока объявлен список номинантов. За главную награду в категории "Лучший фильм" будут бороться 5 лент.
Среди номинантов - "Полная неизвестность", "Конклав", "Анора", "Эмилия Перес", "Бруталист".
Также стоит отметить, что в одной из номинаций, а именно "Лучший актер второго плана", оказался российский актер Юрий Борисов, сыгравший в фильме "Анора" американского режиссёра Шона Бэйкера. Фильм получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.
Борисов поддерживает войну в Украине и продолжает работать на российский рынок.
Номинанты на все категории:
1. Лучший анимационный фильм
- Поток
- Изнанка 2
- Дикий робот
- Уоллес и Громит: Птичья месть
2. Лучший документальный фильм
- Дневники черного ящика
- Дочери
- Никакой другой земли
- Суперчеловек: история Кристофера Рива
- Уилл и Харпер
3. Лучший актер
- Тимоти Шаламе
- Рэйф Файнс
- Хью Грант
- Колман Доминго
- Себастьян Стэн
- Эдриан Броуди
4. Лучшая актриса
- Майки Мэдисон
- Карла София Гаскон
- Марианна Жан-Батист
- Сирша Ронан
- Синтия Эриво
- Деми Мур
5. Лучший сценарий
- Настоящая боль
- Анора
- Коленная чашечка
- Бруталист
- Вещество
6. Лучший актер второго плана
- Эдвард Нортон
- Киран Калкин
- Юра Борисов
- Кларенс Маклин
- Джереми Стронг
- Гай Пирс
7. Лучшая актриса второго плана
- Изабелла Росселлини
- Селена Гомес
- Зои Салданья
- Фелисити Джонс
- Джейми Ли Кертис
- Ариана Гранде
8. Лучшие визуальные эффекты
- Лучший человек
- Дюна: Часть вторая
- Гладиатор 2
- Королевство планеты обезьян
- Злой
9. Лучший звук
- Блиц
- Дюна: Часть вторая
- Гладиатор 2
- Вещество
- Злой
10. Лучший дизайн костюмов
- Блиц
- Полная неизвестность
- Конклав
- Носферату
- Злой
11. Лучшая операторская работа
- Конклав
- Бруталист
- Дюна: Часть вторая
- Эмилия Перес
- Носферату