Юрий Борисов, поддерживающий войну в Украине, может получить премию.

16 февраля 2025 года состоится вручение кинопремии BAFTA. А пока объявлен список номинантов. За главную награду в категории "Лучший фильм" будут бороться 5 лент.

Среди номинантов - "Полная неизвестность", "Конклав", "Анора", "Эмилия Перес", "Бруталист".

Также стоит отметить, что в одной из номинаций, а именно "Лучший актер второго плана", оказался российский актер Юрий Борисов, сыгравший в фильме "Анора" американского режиссёра Шона Бэйкера. Фильм получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.

Видео дня

Борисов поддерживает войну в Украине и продолжает работать на российский рынок.

Номинанты на все категории:

1. Лучший анимационный фильм

Поток

Изнанка 2

Дикий робот

Уоллес и Громит: Птичья месть

2. Лучший документальный фильм

Дневники черного ящика

Дочери

Никакой другой земли

Суперчеловек: история Кристофера Рива

Уилл и Харпер

3. Лучший актер

Тимоти Шаламе

Рэйф Файнс

Хью Грант

Колман Доминго

Себастьян Стэн

Эдриан Броуди

4. Лучшая актриса

Майки Мэдисон

Карла София Гаскон

Марианна Жан-Батист

Сирша Ронан

Синтия Эриво

Деми Мур

5. Лучший сценарий

Настоящая боль

Анора

Коленная чашечка

Бруталист

Вещество

6. Лучший актер второго плана

Эдвард Нортон

Киран Калкин

Юра Борисов

Кларенс Маклин

Джереми Стронг

Гай Пирс

7. Лучшая актриса второго плана

Изабелла Росселлини

Селена Гомес

Зои Салданья

Фелисити Джонс

Джейми Ли Кертис

Ариана Гранде

8. Лучшие визуальные эффекты

Лучший человек

Дюна: Часть вторая

Гладиатор 2

Королевство планеты обезьян

Злой

9. Лучший звук

Блиц

Дюна: Часть вторая

Гладиатор 2

Вещество

Злой

10. Лучший дизайн костюмов

Блиц

Полная неизвестность

Конклав

Носферату

Злой

11. Лучшая операторская работа

Конклав

Бруталист

Дюна: Часть вторая

Эмилия Перес

Носферату

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