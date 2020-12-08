Звезда "Лолиты" сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве внука основателя Gucci

Главную женскую роль в картине исполнит певица и актриса Леди Гага.

Британский актер Джереми Айронс («Лолита», «Изнанка судьбы») присоединится к актерскому составу нового фильма Ридли Скотта «Гуччи». Читайте такжеФильм "Смерть 2020-му" от создателей "Черного зеркала": Netflix опубликовал первый тизер (видео)Об этом сообщает Deadline. На данный момент актер занимается еще одним проектом, он сыграет премьер-министра Невилла Чемберлена в сериале «Мюнхен» от Netflix, экранизации одноименного бестселлера Роберта Харриса. Фильм «Гуччи»: что известно В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». В книге рассказывается об убийстве Маурицио Гуччи, который возглавлял модный дом.

Сценарий написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.

Главную женскую роль в картине исполнит певица и актриса Леди Гага. Она сыграет флорентийку Патрицию Реджани, которую признали виновной в организации убийства мужа Маурицио Гуччи, внука основателя модного дома Gucci. Реджани провела в тюрьме 18 лет. В картине также сыграют Адам Драйвер («Брачная история»), Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»), Аль Пачино («Лицо со шрамом», «Крестный отец»), Джек Хьюстон («Подпольная империя») и Рив Карни («Страшные сказки»). Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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