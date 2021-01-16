Фильм выйдет на сервисе Apple TV+ 12 марта.

Сервис Apple TV+ показал первый трейлер драмы "Черри" с актером Томом Холландом (известен по роли "Человека-паука" в киновселенной Marvel) в главной роли.

Читайте такжеЗвезда "Гарри Поттера" решил уйти из киноРолик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Лента основана на вышедшем в 2018 году одноименном автобиографическом романе отставного армейского медика Нико Уокера.

В 2011 году Уокера арестовали и приговорили к девяти годам лишения свободы. Книга была написана ним в тюрьме.

Фильм "Черри": трейлер

Фильм "Черри": что известно о картине

Планируется, что фильм "Черри" выйдет на сервисе Apple TV+ 12 марта 2021 года.

Режиссерами картины выступили братья Руссо, с которыми актер уже работал над "Мстителями".

Сюжет. Картина расскажет о Черри, парне из Кливленда, который из-за проблем в личной жизни и в колледже уходит в армию и служит медиком во время войны в Ираке. После возвращения домой Черри страдает от посттравматического стрессового расстройства и из-за этого начинает употреблять наркотики, а чтобы заработать на них, грабит банки.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН