Газманов выступил на концерте ко Дню Победы.

Фигуранта уголовного дела о незаконном въезде в оккупированный Крым, российского артиста Олега Газманова опять заметили на гастролях на полуострове.

Об этом пишет Крым. Реалии.

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Газманов выступил на концерте ко Дню Победы.

"Для гостей праздника со сцены прозвучали всеми любимые песни военных лет. Кульминацией праздничного концерта стало выступление народного артиста России Олега Газманова", – цитирует издание сообщение подконтрольного Кремлю "правительства" Крыма.

Ранее Олег Газманов вместе с 22 другими российскими артистами выступили на открытии незаконно построенного Керченского моста.

Крымская прокуратура на материковой части Украины открыла в отношении россиянах дело о незаконном въезде на оккупированный Крым.

Свое участие Газманов комментировал неохотно.

"Я – гражданин Российской Федерации. Не вижу повода это комментировать. Крымский мост давно работает", – заявил певец в марте 2021 года.

Оккупация Крыма. Справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Яна Ставская