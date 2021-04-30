Чтобы попасть на конкурс, необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус.

Организаторы Евровидения пустят в зал не более 3,5 тысячи зрителей, но отмененное в прошлом году из-за пандемии мероприятие таки состоится в привычном формате.

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Так, концертный зал в Роттердаме будет заполнен на одну пятую. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Доступ к новым билетам получат лишь те, кто покупал их в прошлом году. Чтобы попасть на конкурс, кроме билета, необходимо иметь еще и отрицательный результат теста на коронавирус. Его нужно будет сделать не ранее, чем за сутки. А потом еще и пройти повторное тестирование в течение пяти последующих дней после мероприятия.

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Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Для участия в шоу все победители отборов представили новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум".

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Автор: Ольга Робейко