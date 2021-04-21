Премьера сериала "Секретное вторжение" запланирована на 2022 год.

По данным СМИ, к актерскому составу сериала "Секретное вторжение" Marvel присоединится звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк.

Читайте такжеMarvel выпустила трейлер своего первого "азиатского" супергеройского фильма (видео)Она сыграет ленте вместе с Сэмюэлем Л. Джексоном и Беном Мендельсоном. Об этом сообщает Variety.

Роль Кларк держится в секрете, однако вряд ли партия будет небольшой. Студия Marvel отказалась комментировать эту новость.

О чем будет новый сериал Marvel

Сюжет комиксов, на которых основан проект, рассказывал о вторжении расы скруллов на Землю. Благодаря своим способностям изменять внешность, они долгое время скрывались под личинами популярных героев, чтобы нанести человечеству удар.

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Автор: Ольга Робейко