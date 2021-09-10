Ведущий поинтересовался, общается ли Александр с Ксенией.

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт прокомментировал отношения с украинской актрисой Ксенией Мишиной после расставания.

Как он рассказал в интервью "Люкс ФМ", он подписан на Ксению в соцсетях и лайкает ее фотографии.

Читайте такжеЭллерт "пришел" в комментарии к Мишиной в Instagram после расставания (фото)"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях", – сказал Эллерт.

Так, ведущий Слава Демин спросил, коммуницирует ли Александр хоть как-то с Ксенией.

"Да, лайкаю ее фотки, подписан на нее", - ответил победитель первой "Холостячки".

Смотрите видео с 07:36

Отношения Мишиной и Эллерта: что известно

18 декабря 2020 года состоялся финал проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной, в котором актриса выбрала Александра Эллерта.

Пара вскоре начала жить вместе и делиться совместными фотографиями с отдыха. Они даже поговаривали о свадьбе.

В июле 2021 года Ксения объявила о расставании с возлюбленным Александром. Позже пару замечали вместе.

Автор: Ольга Робейко