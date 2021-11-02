Певец рассказал, что чувствует себя хорошо. Но по просьбе врачей, соблюдает постельный режим и бережет силы.

Основатель и фронтмен популярной американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови заболел коронавирусом.

Болезнь у певца обнаружили перед самым концертом. Рок-музыкант должен был выступать в Майами. Перед выходом на сцену вся группа сдала экспресс-тесты. И у 59-летнего певца результат оказался положительным. В результате выступление пришлось отменить.

Читайте такжеУмер японский актер из "Убить Билла" Сонни ТибаБон Джови полностью вакцинирован от коронавируса, и именно поэтому, уверен он, болезнь протекает легко. Певец рассказал, что чувствует себя хорошо. Но по просьбе врачей, соблюдает постельный режим и бережет силы, говорится в сюжете ТСН.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая