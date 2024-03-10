Организаторы 44-й антипремии "Золотая малина-2024", которая отмечает худшие голливудские работы и вручается за день до "Оскара", объявили список победителей.
Фильмом "фаворитом" сразу в пяти номинациях стал "Винни-Пух: Кровь и мед". Также награды в двух номинациях получила актриса Меган Фокс.
Полный перечень победителей "Золотой малины-2024":
- Худший фильм - "Винни-Пух: Кровь и мед"
По сюжету фильма мальчик по имени Кристофер Робин знакомится с антропоморфными обитателями леса - Винни-Пухом, Пятачком, ослом Иа, Кроликом и Филином. Спустя годы дружбы выросший герой оставляет их и уезжает в колледж. Без Кристофера животные впервые за долгое время начинают добывать пищу сами и сходят с ума.
- Худший режиссер - Рис Фрейк-Уотерфилд ("Винни-Пух: Кровь и мед")
- Худший актер - Джон Войт ("Неотложная помощь")
- Худшая актриса - Меган Фокс ("Джонни и Клайд")
- Худший актер второго плана - Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")
- Худшая актриса второго плана - Меган Фокс ("Неудержимые 4")
- Худший сценарий - "Винни-Пух: Кровь и мед"
- Худший ремейк, сиквел или рип-офф - "Винни-Пух: Кровь и мед"
- Худшее экранное комбо - Винни-Пух и Пятачок ("Винни-Пух: Кровь и мед")
- Приз за очищенную репутацию - Фрэн Дрешер, председатель Гильдии актеров США
Напомним, ранее Кинопремия Гильдии киноактеров США назвала лучших актеров и актрис.