Названы худшие актеры, режиссер и фильм.

Организаторы 44-й антипремии "Золотая малина-2024", которая отмечает худшие голливудские работы и вручается за день до "Оскара", объявили список победителей.

Фильмом "фаворитом" сразу в пяти номинациях стал "Винни-Пух: Кровь и мед". Также награды в двух номинациях получила актриса Меган Фокс.

Полный перечень победителей "Золотой малины-2024":

Худший фильм - "Винни-Пух: Кровь и мед"

По сюжету фильма мальчик по имени Кристофер Робин знакомится с антропоморфными обитателями леса - Винни-Пухом, Пятачком, ослом Иа, Кроликом и Филином. Спустя годы дружбы выросший герой оставляет их и уезжает в колледж. Без Кристофера животные впервые за долгое время начинают добывать пищу сами и сходят с ума.

Худший режиссер - Рис Фрейк-Уотерфилд ("Винни-Пух: Кровь и мед")

Худший актер - Джон Войт ("Неотложная помощь")

Худшая актриса - Меган Фокс ("Джонни и Клайд")

Худший актер второго плана - Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")

Худшая актриса второго плана - Меган Фокс ("Неудержимые 4")

Худший сценарий - "Винни-Пух: Кровь и мед"

Худший ремейк, сиквел или рип-офф - "Винни-Пух: Кровь и мед"

Худшее экранное комбо - Винни-Пух и Пятачок ("Винни-Пух: Кровь и мед")

Приз за очищенную репутацию - Фрэн Дрешер, председатель Гильдии актеров США

Напомним, ранее Кинопремия Гильдии киноактеров США назвала лучших актеров и актрис.

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