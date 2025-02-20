Amazon купил права на франшизу о Джеймсе Бонде

Теперь студия будет иметь творческий контроль.

Студия Amazon купила права на франшизу о Джеймсе Бонде у продюсеров Майкла Уилсона и Барбары Брокколи. Сообщается, что все они останутся совладельцами, но Amazon будет иметь творческий контроль.

"С момента своего появления на экранах кинотеатров более 60 лет назад Джеймс Бонд стал одним из самых культовых персонажей в кинематографе. Мы благодарны покойным Альберту Р. Брокколи и Гарри Зальцману за то, что они привезли Джеймса Бонда в кинотеатры по всему миру, а также Майклу Г. Уилсону и Барбаре Брокколи за их непреклонную преданность и роль в продолжении наследия франшизы, которое лелеют легионы поклонников по всему миру", — сказал Майк Хопкинс, глава Prime Video и Amazon MGM Studios.

Он добавил, что вскоре зрители увидят новую часть легендарного 007.

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Уилсон же отметил, что отходит от продюсирования фильмов о Джеймсе Бонде.

"Поскольку моя карьера агента 007 охватывает почти 60 невероятных лет, я отхожу от продюсирования фильмов о Джеймсе Бонде, чтобы сосредоточиться на искусстве и благотворительных проектах. Поэтому Барбара и я согласны, что пришло время нашему надежному партнеру, Amazon MGM Studios, вести Джеймса Бонда в будущее", - сказал продюсер.

Напомним, ранее звезда фильмов о Джеймсе Бонде отказалась от появлений на публике в одиночестве из-за слепоты.

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