Джей Ло также выступит в качестве продюсера данного фильма.

Дженнифер Лопес сыграет главную роль и спродюсирует боевик «Мать» от Netflix.

Об этом сообщает Deadline.

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По данным издания,Дженнифер Лопес снова объединяется с Netflix, на этот раз она будет играть главную роль и продюсировать боевик «Мать».

Сообщается, что Лопес сыграет смертоносную женщину-убийцу, которая выходит из укрытия, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад.

Планируется, что проект будет выполнен в духе классики Люка Бессона «Профессионал».

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Перевод: Екатерина Лиманская