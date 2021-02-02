фото Дженнифер Лопес, Instagram
Дженнифер Лопес сыграет главную роль и спродюсирует боевик «Мать» от Netflix.
Об этом сообщает Deadline.
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По данным издания,Дженнифер Лопес снова объединяется с Netflix, на этот раз она будет играть главную роль и продюсировать боевик «Мать».
Сообщается, что Лопес сыграет смертоносную женщину-убийцу, которая выходит из укрытия, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад.
Планируется, что проект будет выполнен в духе классики Люка Бессона «Профессионал».
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