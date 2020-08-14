Вышел трейлер драмы с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном "Дьявол навсегда"
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер драмы под названием "Дьявол навсегда" с молодым звездным кастом, кадры из которого показал ранее.
Ролик появился на официальном Youtube-канале Netflix.
"Дьявол навсегда" – это экранизация романа Дональда Рэя Поллока. Она расскажет об американской семье, которая в 1960-е годы тяжело переживает последствия Второй мировой войны. Фильм снимали в штатах Огайо и Алабама. Режиссер Антонио Кампос собрал в экранизации звездных молодых актеров – Тома Холланда, Роберта Паттинсона, Джейсона Кларка, Райли Кио, Билла Скарсгарда, Себастьяна Стэна, Хейли Беннет, Мию Васиковскую и Элизу Сканлен.
Премьера картины запланирована на 16 сентября.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram