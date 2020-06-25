В сети появился тизер четвертого сезона "Рассказа служанки" (видео)

Новый сезон, который должен был выйти осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.

Hulu показал первый тизер четвертого сезона сериала "Рассказ служанки" (The Handmaidʼs Tale) по книге Маргарет Этвуд.

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В третьем сезоне, который вышел 5 июня 2019 года, рассказывается о восстании служанок против тоталитарной системы Республики Галаад под предводительством Джун, которая отказалась ради этого от побега в Канаду в финале предыдущего сезона.

Подробностей о четвертом сезоне пока нет. Известно, что главная героиня попытается выжить и найти дочь, которая была отнята у нее. Также она планирует раз и навсегда изменить всю правительственную структуру республики и в целом страну.

Новый сезон, который должен был выйти осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.

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