цей матеріал доступний українською

В сети появился тизер четвертого сезона "Рассказа служанки" (видео)

12:54, 25 июня 2020
Кино и музыка
67 0
Подробностей о четвертом сезоне пока нет / скриншот

Читайте такжеПоявился трейлер фильма "В ожидании варваров" с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном (видео)

В третьем сезоне, который вышел 5 июня 2019 года, рассказывается о восстании служанок против тоталитарной системы Республики Галаад под предводительством Джун, которая отказалась ради этого от побега в Канаду в финале предыдущего сезона.

Подробностей о четвертом сезоне пока нет. Известно, что главная героиня попытается выжить и найти дочь, которая была отнята у нее. Также она планирует раз и навсегда изменить всю правительственную структуру республики и в целом страну.

Новый сезон, который должен был выйти осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #трейлер#кино