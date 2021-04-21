В студии Батисте признались, что пока не ведут кастинг на роль Бейна.

Звезда рестлинга и актер Дейв Батиста ("Стражи галактики") обратился в Warner Brosс предложением отдать ему роль Бейна в одном из будущих кинокомиксов вселенной DC.

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Как сообщает IndieWire, об этом сам Батиста рассказал на фестивале JusticeCon. По его словам, он настроен настолько серьезно, что организовал встречу с представителями Warner Bros. и DC Films.

"Я хочу сыграть Бейна так сильно, что пошел в Warner Bros., назначил встречу с ними, назначил встречу с DC, зашел к ним в двери и сказал "Я хочу играть Бейна"... Я не шучу", - признался актер.

В студии Батисте признались, что пока не ведут кастинг на роль Бейна. Сейчас никаких проектов с этим персонажем официально не заявлено.

В комиксах DC Бейн - один из злейших врагов Бэтмена. Последний раз этот герой появлялся в картине "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" Кристофера Нолана, почти 10 лет назад. Его роль исполнял Том Харди.

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Автор: Дмитрий Захаров